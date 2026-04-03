Zirve buz kesti! Paşinyan'dan Putin'in isteğine ret
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kremlin'de bir araya geldi. Zirvede Putin'in 'Ermenistan'daki seçimlerde Rus yanlıları da yarışmalı' talebine Paşinyan'ın ret cevabı vermesi soğuk duş etkisine neden oldu.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 08:35
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 09:07
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkent Moskova'da görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.
Rusya'da 2 milyondan fazla Ermeni vatandaşının yaşadığına, Ermenistan'da Rus yanlısı siyasi güçlerin olduğuna işaret eden Putin, "Tüm bu siyasi partilerin, siyasetçilerin seçim sürecinde yer almasını istiyoruz. Bu siyasetçilerin bazıları, Rus pasaportuna sahip olmasına rağmen hapiste bulunuyor. Bu sizin kararınız ve buna müdahale etmiyoruz. Ancak yine de bunların iç siyasi süreçlerde yer almasını istiyoruz. Ermenistan'daki seçimlerin sonucu ne olursa olsun, Rus-Ermeni ilişkilerini kurma ve güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızın devam edeceğini umuyorum." dedi.
Putin, seçim kampanyası dönemindeki süreçlerin ikili ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini belirtti.
PAŞİNYAN'DAN TALEBE RET
Putin'e cevap veren Paşinyan ise ülkesindeki seçimlere yalnızca Ermenistan pasaportuna sahip olan vatandaşlarının katılabildiğini vurgulayarak, "Ermenistan'ın Anayasası'na göre, Rus pasaportuna sahip şahıslar, ne milletvekili adayı ne de Başbakan adayı olamaz." dedi.
