Yuan-Coin veren Boğaz'dan geçer!

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilerden Çin Yuan'ı veya kripto para üzerinden ödeme almaya başladı. Yaklaşık 400 gemi sıraya girdi, Boğaz'dan ilk geçişler dün başladı. Gemilere Körfez'den geçerken Pakistan bayrağı çekmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 07:02
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 09:03
Savaş nedeniyle Basra Körfezi'nde mahsur kalan petrol tankerlerinin işletmecilerine İran tarafından yeni bir tarife sunuldu. Bloomberg'de yer alan habere göre, düşman ile bağlantısı ve desteği olmayan ülkelere ait gemilerin Çin Yuan'ı ve kripto para ile ödeme yapması halinde İran donanması eşliğinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçebileceği teklifi sunulduğu iddia edildi. Gemilere Körfez'den geçerken Pakistan bayrağı çekmesi tavsiyesinde bulunuldu.
PAKİSTAN BAYRAĞI ASILDI
Kaynaklara göre, İslamabad, geçici olarak Pakistan bayrağı altında seyrederek Hürmüz'den geçebilecek gemileri olup olmadığını görmek için dünyanın en büyük emtia tüccarlarından bazılarıyla temasa geçti. Bu kişilerden biri, Pakistan'ın her biri 2 milyon varil taşıyabilen dev petrol tankerleri de dahil olmak üzere, bölgede bulabileceği en büyük gemileri aradığını söyledi. Denizcilik sektöründen kişiler ve müzakereler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan hükümet yetkilileri, Devrim Muhafızları'nın halihazırda Boğaz'ı geçen gemilerden geçiş ücreti aldığını, dost olarak gördüğü ülke gemilerine ayrıcalık uyguladığını söyledi.
MECLİS ONAYLADI
Yarı resmi Fars haber ajansı, İran Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Hürmüz Boğazı'nda ücretler uygulayacak bir tasarıyı onayladığını bildirdi. Buna göre sadece Yuan ve kripto ödemek geçiş şartları için yeterli değil. Gemi işletmecilerinden Devrim Muhafızları ile bağlantılı bir aracı şirketle iletişime geçmeleri ve gemilerinin mülkiyeti, bayrağı, kargo manifestosu, varış noktası, mürettebat listesi ve otomatik tanımlama sistemi (AIS) verileri hakkında bilgi vermesi de isteniyor.
İLK GEÇİŞLER BAŞLADI
Yuan ve kripto ödeyen ve protokolü yerine getiren petrol gemilerinin dün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığı iddia adildi. Yeni ödeme sistemiyle boğazı geçmek için 400 civarı geminin sıraya girdiği ve Devrim Muhafızları'nın referans gösterdiği aracı şirketlere başvurduğu öğrenildi. Hürmüz'de yaklaşık bin 900 geminin mahsur kaldığı belirtiliyor. Petrol tankerleri için başlangıç fiyatı genellikle varil başına 6.7 yuan veya stabil kripto ödeniyor. Bloomberg'e göre İran'ın geçiş ücreti uygulamasının yasal dayanağı net değil.
