Yeryüzü Çocukları Derneği'nden Gazze'de çocuklara hem eğitim hem oyun yuvası
Yeryüzü Çocukları Derneği'nden Gazze'de çocuklara hem eğitim hem oyun yuvası
Savaşın yıkıcı etkilerinin en ağır biçimde hissedildiği Gazze'de, okulları ve oyun alanları zarar gören çocukların eğitim hakkına erişimini sağlamak ve savaşın travmasını atlatmalarına destek olmak amacıyla kurulan yeni okul ve çocuk parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:55
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 10:55
Kaynak:
AA
Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED) tarafından başlatılan "Gazze Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında El-Lebabidi bölgesindeki Tefavvuk Özel Eğitim Okulu bünyesinde hayata geçirilen proje, bölgedeki yüzlerce çocuğa umut oldu.
SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA ÇOCUKLUKLARINI YAŞADILAR
Açılış töreni, bölgedeki çocukların ve ailelerinin yoğun katılımıyla renkli bir çocuk şenliği atmosferinde gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde minikler sahne gösterileriyle hünerlerini sergilerken, dernek tarafından hazırlanan sürpriz hediyeler ve ikramlar çocuklara dağıtıldı. Yeni kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar, hatıra panosu önünde günün anısına fotoğraflar çektirdi.
YEÇED SAHA YETKİLİSİNİN AÇIKLAMASI
Açılış töreninde konuşan Yeryüzü Çocukları Derneği Gazze Saha Temsilcisi, çocukların hem eğitimden kopmaması hem de psikososyal olarak güçlenmesi için sahada olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bombardıman altında okullarını, evlerini ve en temel hakkı olan oyun alanlarını kaybeden Gazze'nin çocukları yaşama sevincini asla kaybetmedi. 'Gazze Eğitim Seferberliği' ile açılışını yaptığımız bu okul ve çocuk parkı sadece fiziki bir alan değil; çocuklarımızın korkudan uzak, güvenle ders işleyecekleri, arkadaşlarıyla gülüp oynayacakları bir nefes alma durağıdır. Tüm dünyayı bu çocukların eğitim ve yaşama hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz."
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Yeryüzü Çocukları Derneği'nden Gazze'de çocuklara hem eğitim hem oyun yuvası
Savaşın yıkıcı etkilerinin en ağır biçimde hissedildiği Gazze'de, okulları ve oyun alanları zarar gören çocukların eğitim hakkına erişimini sağlamak ve savaşın travmasını atlatmalarına destek olmak amacıyla kurulan yeni okul ve çocuk parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Yeryüzü Çocukları Derneği (YEÇED) tarafından başlatılan "Gazze Eğitim Seferberliği" projesi kapsamında El-Lebabidi bölgesindeki Tefavvuk Özel Eğitim Okulu bünyesinde hayata geçirilen proje, bölgedeki yüzlerce çocuğa umut oldu.
SAVAŞIN GÖLGESİNDE BİR GÜNLÜĞÜNE DE OLSA ÇOCUKLUKLARINI YAŞADILAR
Açılış töreni, bölgedeki çocukların ve ailelerinin yoğun katılımıyla renkli bir çocuk şenliği atmosferinde gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde minikler sahne gösterileriyle hünerlerini sergilerken, dernek tarafından hazırlanan sürpriz hediyeler ve ikramlar çocuklara dağıtıldı. Yeni kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar, hatıra panosu önünde günün anısına fotoğraflar çektirdi.
YEÇED SAHA YETKİLİSİNİN AÇIKLAMASI
Açılış töreninde konuşan Yeryüzü Çocukları Derneği Gazze Saha Temsilcisi, çocukların hem eğitimden kopmaması hem de psikososyal olarak güçlenmesi için sahada olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bombardıman altında okullarını, evlerini ve en temel hakkı olan oyun alanlarını kaybeden Gazze'nin çocukları yaşama sevincini asla kaybetmedi. 'Gazze Eğitim Seferberliği' ile açılışını yaptığımız bu okul ve çocuk parkı sadece fiziki bir alan değil; çocuklarımızın korkudan uzak, güvenle ders işleyecekleri, arkadaşlarıyla gülüp oynayacakları bir nefes alma durağıdır. Tüm dünyayı bu çocukların eğitim ve yaşama hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz."
Kaynak: AA
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