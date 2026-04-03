Trump'tan savaş açıklaması: Onlara ne dersem onu yapacaklar
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını sona erdirme kararı alması halinde İsrail'in bu karara uyacağını belirterek, 'Onlara ne dersem onu yapacaklar. Şimdiye kadar iyi bir takım oyuncusu oldular. Ben durduğumda onlar da duracak. Kışkırtılmadıkları sürece duracaklar; kışkırtılırlarsa başka seçenekleri kalmayacak. Ama ben durduğumda onlar da duracak.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 08:05
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 09:06
ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İran savaşını sona erdirme kararı alması halinde İsrail'in bu karara uyacağını belirten Trump, "Onlara ne dersem onu yapacaklar. Şimdiye kadar iyi bir takım oyuncusu oldular. Ben durduğumda onlar da duracak. Kışkırtılmadıkları sürece duracaklar; kışkırtılırlarsa başka seçenekleri kalmayacak. Ama ben durduğumda onlar da duracak" ifadelerini kullandı.
"ÜÇ BÜYÜK KÖPRÜLERİNİ HAVAYA UÇURDUK"
İran'ın çatışmaları sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya istekli olduğunu öne süren Trump, "Bizi neden aramasınlar ki? Dün gece üç büyük köprülerini havaya uçurduk" dedi.
İran ile müzakere ettikleri iddiasını yineleyen Trump, "Tamamen yok ediliyorlar. Trump'ın İran'la müzakere etmediğini söylüyorlar. Yani, bu aslında oldukça kolay bir müzakere" değerlendirmesinde bulundu.
"ÇOK DİRENÇLİLER"
Buna rağmen İran'ın tavizsiz tutumundan etkilendiğini aktaran Trump, "Çok dirençliler. Muazzam acılara göğüs gerebiliyorlar. Bu yüzden onlara saygı duyuyorum. Aslında bence savaşmaktan çok müzakere konusunda daha iyiler" dedi.
TRUMP'TAN İRAN'A UYARI: SIRADA KÖPRÜLER, ARDINDAN ELEKTRİK SANTRALLERİ VAR
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a karşı başlattıkları savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran yönetimini vakit kaybetmeden kendileri ile bir anlaşma yapmaya çağıran Trump, "Dünyanın açık ara en büyüğü ve en güçlüsü olan ordumuz, İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı bile. Sırada köprüler var, ardından elektrik santralleri. Yeni rejimin liderleri ne yapılması gerektiğini biliyor ve bu işin bir an önce halledilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
