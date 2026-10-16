Trump İran'daki yeni hedefi açıkladı: "Oraya gitmemiz gerekebilir"
Trump İran'daki yeni hedefi açıkladı: "Oraya gitmemiz gerekebilir"
ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax'e verdiği röportajda İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını istediklerini belirten Trump, yeraltında nükleer tesis bulunduğu öne sürülen Kazma Dağı'nın hedef alınabileceğini söyledi. ABD Başkanı, olası bir müdahalede kara birliklerinin kullanılmasını ise beklemediğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın nükleer tesislerine yönelik önceki askeri operasyonları değerlendiren Trump, ABD saldırılarının ülkenin nükleer kapasitesini ortadan kaldırdığını savundu. Nükleer çalışmaların milyonlarca tonluk kaya kütlesinin altında bulunduğunu öne süren Trump, yeni bir operasyon ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.
Kazma Dağı olarak adlandırılan bölgeye ilişkin konuşan Trump, "Şimdi Kazma Dağı'na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, askeri müdahale kararı alınması halinde söz konusu bölgeyi çok kısa sürede yok edebileceklerini iddia etti. Ancak operasyonun ne zaman gerçekleştirilebileceğine ilişkin herhangi bir takvim açıklamadı.
İran'a kara harekâtı düzenlenecek mi?
Trump, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonunda kara birliklerinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı. Amerikan askerlerinin doğrudan kara harekâtına katılması ihtimalini düşük gördüğünü belirten Trump, "Buna ihtimal vermiyorum" dedi.
Açıklamalarında İran'ın nükleer programının tamamen durdurulması gerektiğini vurgulayan Trump, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sürdürmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Trump MOAB bombasına ilişkin iddiaları değerlendirdi
ABD basınında, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik düzenlenebilecek olası bir operasyonda MOAB mühimmatının kullanılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak bilinen mühimmatın olası kullanımına ilişkin Trump'a soru yöneltildi.
MOAB'ın nükleer silah olmadığını belirten Trump, "Tüm bombaların anası nükleer bir silah değil. Nükleer silahla alakası yok. Bu sadece küçük bir nükleer silah gibi etkisi olan çok büyük bir bomba" ifadelerini kullandı.
Trump, söz konusu mühimmatın İran'a karşı kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmadı.
İran'ın nükleer programı için yeni askeri müdahale mesajı
İran'a karşı nükleer silah kullanmayı düşünmediklerini söyleyen Trump, böyle bir müdahaleye ihtiyaç bulunmadığını savundu. ABD'nin temel hedefinin İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek olduğunu belirtti.
İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen ABD'nin neden bölgeden çekilmediği sorusunu da yanıtlayan Trump, askeri varlığın sona erdirilmesinin ilerleyen dönemde yeni müdahaleleri gerekli kılabileceğini ileri sürdü.
Trump, "Şimdi çekilirsek bir yıl içinde yeniden askeri güç kullanmak zorunda kalabiliriz" dedi.
ABD Başkanı, İran'ın uzun vadede nükleer silah geliştiremeyeceğinden emin olmak istediklerini belirterek gelecekte görev yapacak Amerikan yönetimlerinin İran politikasına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma görüşmeleri
Trump, röportajında ABD, Rusya ve Çin arasındaki nükleer silahlanma yarışına da değindi. ABD'nin dünyanın en büyük nükleer gücü olduğunu savunan Trump, Rusya'nın ikinci, Çin'in ise üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.
Çin'in nükleer kapasitesini artırdığını belirten Trump, Pekin yönetiminin yaklaşık 5-6 yıl içinde ABD'nin seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü.
Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını istediğini ifade eden Trump, Rusya ve Çin ile bu konuda temasların sürdüğünü açıkladı. Çin'in nükleer silahsızlanma müzakerelerine daha mesafeli yaklaştığını belirten ABD Başkanı, üç ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.
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Trump İran'daki yeni hedefi açıkladı: "Oraya gitmemiz gerekebilir"
ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax'e verdiği röportajda İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını istediklerini belirten Trump, yeraltında nükleer tesis bulunduğu öne sürülen Kazma Dağı'nın hedef alınabileceğini söyledi. ABD Başkanı, olası bir müdahalede kara birliklerinin kullanılmasını ise beklemediğini ifade etti.
İran'ın nükleer tesislerine yönelik önceki askeri operasyonları değerlendiren Trump, ABD saldırılarının ülkenin nükleer kapasitesini ortadan kaldırdığını savundu. Nükleer çalışmaların milyonlarca tonluk kaya kütlesinin altında bulunduğunu öne süren Trump, yeni bir operasyon ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.
Kazma Dağı olarak adlandırılan bölgeye ilişkin konuşan Trump, "Şimdi Kazma Dağı'na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, askeri müdahale kararı alınması halinde söz konusu bölgeyi çok kısa sürede yok edebileceklerini iddia etti. Ancak operasyonun ne zaman gerçekleştirilebileceğine ilişkin herhangi bir takvim açıklamadı.
İran'a kara harekâtı düzenlenecek mi?
Trump, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonunda kara birliklerinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı. Amerikan askerlerinin doğrudan kara harekâtına katılması ihtimalini düşük gördüğünü belirten Trump, "Buna ihtimal vermiyorum" dedi.
Açıklamalarında İran'ın nükleer programının tamamen durdurulması gerektiğini vurgulayan Trump, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını sürdürmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Trump MOAB bombasına ilişkin iddiaları değerlendirdi
ABD basınında, ara seçimlerin ardından İran'a yönelik düzenlenebilecek olası bir operasyonda MOAB mühimmatının kullanılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Kamuoyunda "tüm bombaların anası" olarak bilinen mühimmatın olası kullanımına ilişkin Trump'a soru yöneltildi.
MOAB'ın nükleer silah olmadığını belirten Trump, "Tüm bombaların anası nükleer bir silah değil. Nükleer silahla alakası yok. Bu sadece küçük bir nükleer silah gibi etkisi olan çok büyük bir bomba" ifadelerini kullandı.
Trump, söz konusu mühimmatın İran'a karşı kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmadı.
İran'ın nükleer programı için yeni askeri müdahale mesajı
İran'a karşı nükleer silah kullanmayı düşünmediklerini söyleyen Trump, böyle bir müdahaleye ihtiyaç bulunmadığını savundu. ABD'nin temel hedefinin İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek olduğunu belirtti.
İran'ın nükleer kapasitesinin ortadan kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen ABD'nin neden bölgeden çekilmediği sorusunu da yanıtlayan Trump, askeri varlığın sona erdirilmesinin ilerleyen dönemde yeni müdahaleleri gerekli kılabileceğini ileri sürdü.
Trump, "Şimdi çekilirsek bir yıl içinde yeniden askeri güç kullanmak zorunda kalabiliriz" dedi.
ABD Başkanı, İran'ın uzun vadede nükleer silah geliştiremeyeceğinden emin olmak istediklerini belirterek gelecekte görev yapacak Amerikan yönetimlerinin İran politikasına ilişkin endişelerini dile getirdi.
Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma görüşmeleri
Trump, röportajında ABD, Rusya ve Çin arasındaki nükleer silahlanma yarışına da değindi. ABD'nin dünyanın en büyük nükleer gücü olduğunu savunan Trump, Rusya'nın ikinci, Çin'in ise üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.
Çin'in nükleer kapasitesini artırdığını belirten Trump, Pekin yönetiminin yaklaşık 5-6 yıl içinde ABD'nin seviyesine ulaşabileceğini öne sürdü.
Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını istediğini ifade eden Trump, Rusya ve Çin ile bu konuda temasların sürdüğünü açıkladı. Çin'in nükleer silahsızlanma müzakerelerine daha mesafeli yaklaştığını belirten ABD Başkanı, üç ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.
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