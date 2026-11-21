Netanyahu'nun savaş kurnazlığı: Katil, ABD'yi kışkırtıyor
Netanyahu'nun savaş kurnazlığı: Katil, ABD'yi kışkırtıyor
Seçimleri kaybeden İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik 4-7 gün sürecek ortak saldırı için ABD Başkanı Trump'ı sıkıştırıyor. Washington yönetimi Körfez ülkelerinin itirazları ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle temkinli davranırken, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in ABD askerlerine yönelik sözleri gerilimi tırmandırdı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:53
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 10:54
Kaynak:
AA
Seçimleri kaybeden soykırımcı Netanyahu'nun İran'a yeni operasyon için ABD Başkanı Trump'a baskı yaptığı, Washington'ın bu talebe temkinli yaklaştığı öğrenildi. İsrail devlet televizyonu, Netanyahu'nun 4-7 günlük ortak saldırı isteğine ABD yönetiminin, Körfez'in itirazları ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle cevap vermediğini açıkladı.
İSRAİL ABD'YE ŞART KOŞTU
İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ise "Trump adına" konuştu. Leiter, "Amerikalı askerler, ancak İran yenilgiye uğradığında ailelerinin yanına dönebilir" dedi.
İran'a yönelik yeni saldırılar için arayışta olan katil İsrail, savaş için açıkça ABD'ye şart koştu. İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Newsmax'e verdiği röportajda, ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatmasını beklediklerini söyledi.
İran'ın hedefinin "Yahudi-Hıristiyan Batı medeniyeti" olduğunu ve "yönetimin devrilmesi gerektiğini" savunan Leiter, saldırı kararının Trump'a ait olduğunu aktararak "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir" ifadesini kullandı.
GERİ ADIM ATTI
İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunan Leiter, 'Sovyetler Birliği'nin çökmesi gibi İran yönetiminin de çökeceğini' söyledi. Leiter tepkiler üzerine "Amerikan askerlerinin ailelerinin yanına İran yenilgiye uğratıldıktan sonra dönebileceği" açıklamasından geri adım attı.
Leiter, sosyal medyadan "Açık olanı ifade edelim: Amerikan birliklerinin ne zaman ve nerede konuşlandırılacağına yalnızca ABD Başkanı karar verir" ifadesini kullanarak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ima etti.
'BÜYÜKELÇİ Mİ BAŞKOMUTAN MI?'
Büyükelçi Leiter'in açıklamalarının ardından İran'dan sert bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İsrail'in Washington Büyükelçisi'nin ABD Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.
"YENİ YILDA GÖRECEĞIZ"
Bu arada İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin yılsonundan önce bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği endişesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'a 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için baskı yaptığı belirtildi. KAN'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun desteklediği saldırının İran'ın askeri kapasitesine zarar vereceğini ancak "rejimin devrilmesine yol açmayacağını" söyledi. ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili, "İran konusunda aceleyle karar vermeyeceğim. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." demişti.
SENATO'DAN TRUMP'A 'SAVAŞ' DESTEĞİ
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini İran'la yürütülen çatışmalardan çekmesini öngören karar tasarısını reddetti. Gerekli çoğunluğu sağlayamayan tasarıya 48 senatör destek verirken 51 senatör karşı çıktı. Sonuç, savaşın ABD üzerindeki siyasi ve ekonomik etkileri artarken Kongre'deki görüş ayrılığının sürdüğünü gösterdi.
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Netanyahu'nun savaş kurnazlığı: Katil, ABD'yi kışkırtıyor
Seçimleri kaybeden İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik 4-7 gün sürecek ortak saldırı için ABD Başkanı Trump'ı sıkıştırıyor. Washington yönetimi Körfez ülkelerinin itirazları ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle temkinli davranırken, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in ABD askerlerine yönelik sözleri gerilimi tırmandırdı.
Seçimleri kaybeden soykırımcı Netanyahu'nun İran'a yeni operasyon için ABD Başkanı Trump'a baskı yaptığı, Washington'ın bu talebe temkinli yaklaştığı öğrenildi. İsrail devlet televizyonu, Netanyahu'nun 4-7 günlük ortak saldırı isteğine ABD yönetiminin, Körfez'in itirazları ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle cevap vermediğini açıkladı.
İSRAİL ABD'YE ŞART KOŞTU
İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ise "Trump adına" konuştu. Leiter, "Amerikalı askerler, ancak İran yenilgiye uğradığında ailelerinin yanına dönebilir" dedi.
İran'a yönelik yeni saldırılar için arayışta olan katil İsrail, savaş için açıkça ABD'ye şart koştu. İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Newsmax'e verdiği röportajda, ABD'nin İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatmasını beklediklerini söyledi.
İran'ın hedefinin "Yahudi-Hıristiyan Batı medeniyeti" olduğunu ve "yönetimin devrilmesi gerektiğini" savunan Leiter, saldırı kararının Trump'a ait olduğunu aktararak "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir" ifadesini kullandı.
GERİ ADIM ATTI
İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunan Leiter, 'Sovyetler Birliği'nin çökmesi gibi İran yönetiminin de çökeceğini' söyledi. Leiter tepkiler üzerine "Amerikan askerlerinin ailelerinin yanına İran yenilgiye uğratıldıktan sonra dönebileceği" açıklamasından geri adım attı.
Leiter, sosyal medyadan "Açık olanı ifade edelim: Amerikan birliklerinin ne zaman ve nerede konuşlandırılacağına yalnızca ABD Başkanı karar verir" ifadesini kullanarak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ima etti.
'BÜYÜKELÇİ Mİ BAŞKOMUTAN MI?'
Büyükelçi Leiter'in açıklamalarının ardından İran'dan sert bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İsrail'in Washington Büyükelçisi'nin ABD Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.
"YENİ YILDA GÖRECEĞIZ"
Bu arada İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin yılsonundan önce bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği endişesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'a 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için baskı yaptığı belirtildi. KAN'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun desteklediği saldırının İran'ın askeri kapasitesine zarar vereceğini ancak "rejimin devrilmesine yol açmayacağını" söyledi. ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili, "İran konusunda aceleyle karar vermeyeceğim. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." demişti.
SENATO'DAN TRUMP'A 'SAVAŞ' DESTEĞİ
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini İran'la yürütülen çatışmalardan çekmesini öngören karar tasarısını reddetti. Gerekli çoğunluğu sağlayamayan tasarıya 48 senatör destek verirken 51 senatör karşı çıktı. Sonuç, savaşın ABD üzerindeki siyasi ve ekonomik etkileri artarken Kongre'deki görüş ayrılığının sürdüğünü gösterdi.
Kaynak: AA
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