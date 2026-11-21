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Müzik festivaline yıldırım düştü! Hastaneye kaldırıldılar
Avustralya'nın güneydoğusundaki bir müzik festivaline katılan 4 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.
ABC News'in haberine göre New South Wales eyaletindeki Tocumwal bölgesinde düzenlenen müzik festivaline katılanlar fırtına ve aşırı yağışa yakalandı.
Festivalde bulunan 4 kişiye yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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