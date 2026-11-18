İsrail ekranlarında alçaklık! Gazze'yi eğlence parkı gibi gösterip alay ettiler
İsrail ekranlarında alçaklık! Gazze'yi eğlence parkı gibi gösterip alay ettiler
Gazze'de etkili olan yağışlar nedeniyle çadırları su altında kalan Filistinliler, İsrailli medya çalışanlarının canlı yayınında alay konusu oldu. Yayıncıların su baskınlarını “muhteşem” sözleriyle değerlendirip bölgeyi “Filistin su parkı” olarak nitelendirmesi tepki çekti.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:32
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 12:32
Kaynak:
AA
İsrailli medya çalışanları, Gazze'de etkili olan yağışların ardından çadırları su altında kalan Filistinlileri canlı yayında hedef aldı. Bölgedeki su baskınlarını eğlence alanına benzeten yayıncıların kullandığı ifadeler tepki topladı.
Canlı yayında konuşan medya çalışanlarından biri, Gazze'de biriken sulara ilişkin değerlendirmesinde, "Muhteşem. Bir su parkı açın." ifadesini kullandı. Yayının devamında bölgedeki su birikintileri, yıkılmış yapılar ve tekneler üzerinden alaycı yorumlar yapıldı.
"FİLİSTİN SU PARKI" İFADESİNİ KULLANDILAR
İsrailli yayıncılar, Gazze'deki manzarayı eğlence parkı tanıtımı yapar gibi aktararak "Filistin su parkı" ifadesini de kullandı. Yağış nedeniyle çadırları su altında kalan, zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin durumunun bu şekilde alaya alınması tepki çekti.
Gazze'de yaşanan yıkım ve insani dramın canlı yayında mizah konusu yapılması, yayıncıların kullandığı ifadeleri yeniden gündeme taşıdı.
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İsrail ekranlarında alçaklık! Gazze'yi eğlence parkı gibi gösterip alay ettiler
Gazze'de etkili olan yağışlar nedeniyle çadırları su altında kalan Filistinliler, İsrailli medya çalışanlarının canlı yayınında alay konusu oldu. Yayıncıların su baskınlarını “muhteşem” sözleriyle değerlendirip bölgeyi “Filistin su parkı” olarak nitelendirmesi tepki çekti.
İsrailli medya çalışanları, Gazze'de etkili olan yağışların ardından çadırları su altında kalan Filistinlileri canlı yayında hedef aldı. Bölgedeki su baskınlarını eğlence alanına benzeten yayıncıların kullandığı ifadeler tepki topladı.
Canlı yayında konuşan medya çalışanlarından biri, Gazze'de biriken sulara ilişkin değerlendirmesinde, "Muhteşem. Bir su parkı açın." ifadesini kullandı. Yayının devamında bölgedeki su birikintileri, yıkılmış yapılar ve tekneler üzerinden alaycı yorumlar yapıldı.
"FİLİSTİN SU PARKI" İFADESİNİ KULLANDILAR
İsrailli yayıncılar, Gazze'deki manzarayı eğlence parkı tanıtımı yapar gibi aktararak "Filistin su parkı" ifadesini de kullandı. Yağış nedeniyle çadırları su altında kalan, zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin durumunun bu şekilde alaya alınması tepki çekti.
Gazze'de yaşanan yıkım ve insani dramın canlı yayında mizah konusu yapılması, yayıncıların kullandığı ifadeleri yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: AA
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