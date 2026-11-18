İsrail basını: İstihbarat dengelerini değiştirebilir
İsrail basını: İstihbarat dengelerini değiştirebilir
Türkiye'nin TÜBİTAK bünyesinde kurmayı planladığı 54 kübit kapasiteli kuantum bilgisayar, İsrail basınında gündem oldu. Maariv gazetesi, 2027'de faaliyete geçmesi hedeflenen projeyi “54 kübitlik Türk canavarı” olarak nitelendirirken, yatırımın siber güvenlik ve istihbarat dengelerini etkileyebileceğini öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:32
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 12:33
Kaynak:
AA
İsrail basınında yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin kuantum bilgisayar alanında attığı yeni adım mercek altına alındı. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Ankara'nın teknoloji yatırımıyla ilgili değerlendirmesinde, gelişmenin İsrail'in bugüne kadar gizli tuttuğu bazı teknolojik kabiliyetler açısından önem taşıyabileceğini öne sürdü.
"İSRAİL'İN SAKLADIĞI SIR TEHLİKEDE"
Maariv, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki girişimini "İsrail'in saklı tuttuğu sır tehlikede" ifadeleriyle gündemine taşıdı. Analizin odağında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyurulan ve Türkiye'nin en büyük kuantum bilgisayarının TÜBİTAK bünyesinde kurulmasını öngören proje bulunuyor.
Gazete, söz konusu yatırımın yalnızca bilimsel bir çalışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, projenin bölgedeki teknolojik rekabet ve istihbarat dengeleri bakımından da sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.
"54 KÜBİTLİK TÜRK CANAVARI"
Türkiye'nin 2027 yılında faaliyete geçirmeyi hedeflediği 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 sistemi de İsrail basınının dikkatini çekti. Maariv, "54 kübitlik Türk canavarı" başlığıyla yayımladığı haberinde, Ankara'nın bu yatırımını siber güvenlikten bölgesel rekabete kadar farklı başlıklar üzerinden ele aldı.
Haberde, kuantum bilgisayar projesinin Türkiye ile İsrail arasındaki teknolojik rekabette yeni bir aşamaya zemin hazırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ DÜNYADA İLK 15 ÜLKE ARASINA GİRMEK
Maariv, TÜBİTAK bünyesinde kurulması planlanan kuantum bilgisayarın Türkiye'nin araştırma ve geliştirme kapasitesine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Haberde, bu altyapı sayesinde bilgi birikiminin artırılması, yeni projelerin geliştirilmesi ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak fikri mülkiyet haklarının Türkiye'nin kontrolünde tutulmasının amaçlandığı belirtildi.
Sistemin yapay zeka, siber güvenlik, ileri malzeme teknolojileri ve karmaşık hesaplama problemleri gibi alanlarda yeni algoritma ve yazılımların geliştirilmesinde kullanılması planlanıyor.
"İSTİHBARAT DENGELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"
Maariv'in analizinde jeopolitik yorumcu Peter Germanus'un değerlendirmelerine de yer verildi. Germanus, Türkiye'nin kuantum hesaplama teknolojilerine yaptığı yatırımın ilerleyen dönemde İsrail ile arasındaki teknolojik ve istihbarat rekabetini etkileyebileceğini ileri sürdü.
Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini geliştirmesinin bölgesel güç dengeleri üzerinde etkili olabileceğini savunan Germanus, özellikle şifreleme sistemleri konusunda dikkat çekici bir senaryoya işaret etti.
Germanus'a göre Türkiye'nin İsrail'den önce şifreleme sistemlerini kırabilecek bir kapasiteye ulaşması, Orta Doğu'daki güç ve istihbarat dengelerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Germanus, böyle bir gelişmenin etkisini, geçmişte savaşların seyrini değiştiren askeri teknolojilerin ortaya çıkışına benzetti.
İSRAİL'İN 20 KÜBİTLİK KUANTUM BİLGİSAYARI
Maariv, Türkiye'nin projesini değerlendirirken İsrail'in kuantum teknolojileri alanındaki çalışmalarını da hatırlattı. Gazete, Aralık 2024'te İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii, İsrail İnovasyon Otoritesi ve İbrani Üniversitesi ortaklığında ülkenin ilk yerli kuantum bilgisayarının tanıtıldığını aktardı.
"Sır gibi saklandığı" ifade edilen sistemin 20 kübit kapasitesine sahip olduğu ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra güvenlik ile sivil teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla tasarlandığı kaydedildi.
KUANTUM TEKNOLOJİLERİNDE REKABET KIZIŞIYOR
Maariv'in değerlendirmesine göre Türkiye'nin 54 kübitlik kuantum bilgisayar projesi, ülkenin teknolojik bağımsızlığını artırma ve bilimsel araştırma altyapısını güçlendirme hedeflerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Gazete ayrıca, bölgedeki ülkelerin istihbarat, iletişim ve güvenlik alanlarında gelecekte belirleyici olabilecek kuantum teknolojilerine yönelmesinin, bu alandaki rekabeti daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İsrail basını: İstihbarat dengelerini değiştirebilir
Türkiye'nin TÜBİTAK bünyesinde kurmayı planladığı 54 kübit kapasiteli kuantum bilgisayar, İsrail basınında gündem oldu. Maariv gazetesi, 2027'de faaliyete geçmesi hedeflenen projeyi “54 kübitlik Türk canavarı” olarak nitelendirirken, yatırımın siber güvenlik ve istihbarat dengelerini etkileyebileceğini öne sürdü.
İsrail basınında yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin kuantum bilgisayar alanında attığı yeni adım mercek altına alındı. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi, Ankara'nın teknoloji yatırımıyla ilgili değerlendirmesinde, gelişmenin İsrail'in bugüne kadar gizli tuttuğu bazı teknolojik kabiliyetler açısından önem taşıyabileceğini öne sürdü.
"İSRAİL'İN SAKLADIĞI SIR TEHLİKEDE"
Maariv, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki girişimini "İsrail'in saklı tuttuğu sır tehlikede" ifadeleriyle gündemine taşıdı. Analizin odağında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyurulan ve Türkiye'nin en büyük kuantum bilgisayarının TÜBİTAK bünyesinde kurulmasını öngören proje bulunuyor.
Gazete, söz konusu yatırımın yalnızca bilimsel bir çalışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, projenin bölgedeki teknolojik rekabet ve istihbarat dengeleri bakımından da sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.
"54 KÜBİTLİK TÜRK CANAVARI"
Türkiye'nin 2027 yılında faaliyete geçirmeyi hedeflediği 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 sistemi de İsrail basınının dikkatini çekti. Maariv, "54 kübitlik Türk canavarı" başlığıyla yayımladığı haberinde, Ankara'nın bu yatırımını siber güvenlikten bölgesel rekabete kadar farklı başlıklar üzerinden ele aldı.
Haberde, kuantum bilgisayar projesinin Türkiye ile İsrail arasındaki teknolojik rekabette yeni bir aşamaya zemin hazırlayabileceği değerlendirmesi yapıldı.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ DÜNYADA İLK 15 ÜLKE ARASINA GİRMEK
Maariv, TÜBİTAK bünyesinde kurulması planlanan kuantum bilgisayarın Türkiye'nin araştırma ve geliştirme kapasitesine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Haberde, bu altyapı sayesinde bilgi birikiminin artırılması, yeni projelerin geliştirilmesi ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak fikri mülkiyet haklarının Türkiye'nin kontrolünde tutulmasının amaçlandığı belirtildi.
Sistemin yapay zeka, siber güvenlik, ileri malzeme teknolojileri ve karmaşık hesaplama problemleri gibi alanlarda yeni algoritma ve yazılımların geliştirilmesinde kullanılması planlanıyor.
"İSTİHBARAT DENGELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"
Maariv'in analizinde jeopolitik yorumcu Peter Germanus'un değerlendirmelerine de yer verildi. Germanus, Türkiye'nin kuantum hesaplama teknolojilerine yaptığı yatırımın ilerleyen dönemde İsrail ile arasındaki teknolojik ve istihbarat rekabetini etkileyebileceğini ileri sürdü.
Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini geliştirmesinin bölgesel güç dengeleri üzerinde etkili olabileceğini savunan Germanus, özellikle şifreleme sistemleri konusunda dikkat çekici bir senaryoya işaret etti.
Germanus'a göre Türkiye'nin İsrail'den önce şifreleme sistemlerini kırabilecek bir kapasiteye ulaşması, Orta Doğu'daki güç ve istihbarat dengelerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Germanus, böyle bir gelişmenin etkisini, geçmişte savaşların seyrini değiştiren askeri teknolojilerin ortaya çıkışına benzetti.
İSRAİL'İN 20 KÜBİTLİK KUANTUM BİLGİSAYARI
Maariv, Türkiye'nin projesini değerlendirirken İsrail'in kuantum teknolojileri alanındaki çalışmalarını da hatırlattı. Gazete, Aralık 2024'te İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii, İsrail İnovasyon Otoritesi ve İbrani Üniversitesi ortaklığında ülkenin ilk yerli kuantum bilgisayarının tanıtıldığını aktardı.
"Sır gibi saklandığı" ifade edilen sistemin 20 kübit kapasitesine sahip olduğu ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra güvenlik ile sivil teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla tasarlandığı kaydedildi.
KUANTUM TEKNOLOJİLERİNDE REKABET KIZIŞIYOR
Maariv'in değerlendirmesine göre Türkiye'nin 54 kübitlik kuantum bilgisayar projesi, ülkenin teknolojik bağımsızlığını artırma ve bilimsel araştırma altyapısını güçlendirme hedeflerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Gazete ayrıca, bölgedeki ülkelerin istihbarat, iletişim ve güvenlik alanlarında gelecekte belirleyici olabilecek kuantum teknolojilerine yönelmesinin, bu alandaki rekabeti daha da önemli hale getirdiğine dikkat çekti.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar