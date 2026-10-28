İspanya'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanyol basını, Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 13:29
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 13:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanya'da iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor.
İspanyol basını Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberlerde can kaybının 46'ya yükseldiğini duyurdu.
İSPANYOL BASINI: KAZANIN NEDENİ İNSAN HATASI
Sabah yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkisinde iki hızlı yolcu treni çarpışmıştı.
Kazaya ilişkin 112 Acil Servis kaynaklarından verilen ilk bilgilerde, çarpışmada iki vagonun yamaçtan devrildiği belirtilmişti.
Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait diğer bir hızlı trenin çarpışmasının kazaya neden olduğu ifade ediliyor.
Görgü tanıkları, çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin kaza yerine geldiğini belirtti.
Diğer yandan, 29 Kasım'daki erken genel seçim için kampanyalar yürüten Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderlerinin kaza nedeniyle sabahki programlarını iptal ettikleri ve bölgeye gidecekleri açıklandı.
Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.
SANCHEZ, HIZLI TREN KAZASINDAN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTTİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki hızlı yolcu treninin çarpışması sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği kazadan derin üzüntü duyduğunu açıkladı.
Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Toledo'daki ciddi tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ulaştırma Bakanı, Kastilya ve Leon Özerk Hükümet Başkanı ile sürekli iletişim halindeyim. Acil servisler, ilgili tüm yetkililerle koordinasyon halinde, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalışıyor. Düşüncelerim, dayanışmam ve desteğim tüm mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
Kazadan dolayı bu sabahki programını iptal eden Sanchez'in olay yerine gideceği aktarıldı.
Diğer yandan İspanyol basınında hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, "Ana sinyalizasyon sisteminin arızalanması sırasında bir teknik operatörün yaptığı insan hatasının kazanın muhtemel nedeni olduğu" iddia edildi.
Kaza öncesinde otomatik güvenlik sistemi arızalandığından trenlerin durduğu, hizmetin insan kontrolü altında yeniden başlatıldığı ve kazanın da bu sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.
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İspanya'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada, en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanyol basını, Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini bildirdi.
İspanya'da iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada bilanço ağırlaşıyor.
İspanyol basını Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberlerde can kaybının 46'ya yükseldiğini duyurdu.
İSPANYOL BASINI: KAZANIN NEDENİ İNSAN HATASI
Sabah yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkisinde iki hızlı yolcu treni çarpışmıştı.
Kazaya ilişkin 112 Acil Servis kaynaklarından verilen ilk bilgilerde, çarpışmada iki vagonun yamaçtan devrildiği belirtilmişti.
Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait diğer bir hızlı trenin çarpışmasının kazaya neden olduğu ifade ediliyor.
Görgü tanıkları, çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin kaza yerine geldiğini belirtti.
Diğer yandan, 29 Kasım'daki erken genel seçim için kampanyalar yürüten Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderlerinin kaza nedeniyle sabahki programlarını iptal ettikleri ve bölgeye gidecekleri açıklandı.
Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.
SANCHEZ, HIZLI TREN KAZASINDAN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTTİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki hızlı yolcu treninin çarpışması sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği kazadan derin üzüntü duyduğunu açıkladı.
Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Toledo'daki ciddi tren kazasından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Ulaştırma Bakanı, Kastilya ve Leon Özerk Hükümet Başkanı ile sürekli iletişim halindeyim. Acil servisler, ilgili tüm yetkililerle koordinasyon halinde, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için sahada çalışıyor. Düşüncelerim, dayanışmam ve desteğim tüm mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.
Kazadan dolayı bu sabahki programını iptal eden Sanchez'in olay yerine gideceği aktarıldı.
Diğer yandan İspanyol basınında hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, "Ana sinyalizasyon sisteminin arızalanması sırasında bir teknik operatörün yaptığı insan hatasının kazanın muhtemel nedeni olduğu" iddia edildi.
Kaza öncesinde otomatik güvenlik sistemi arızalandığından trenlerin durduğu, hizmetin insan kontrolü altında yeniden başlatıldığı ve kazanın da bu sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.
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