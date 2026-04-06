İran İsrail'i vurdu! Hayfa'da enkaz altından cesetler çıkarılıyor
ABD/İsrail-İran savaşı 38. gününe girdi. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki bir yerleşim bölgesini hedef alan son saldırılarında aralarında çocukların da olduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti. İran'ın misillemesinin ardından ise İsrail'in merkezinde art arda sirenler çaldı. İsrail basını, İran'ın Hayfa'ya dün düzenlediği füze saldırısında vurulan binanın enkazı altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 08:43
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 08:44
Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 38. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Fars Haber Ajansı, Tahran'da gece saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.
İSRAİL ORDUSU, HAYFA'YA İSABET EDEN İRAN FÜZESİNİN ÖNLENEMEMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇTI
İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hayfa'da bir binaya isabet eden füzenin önlenememesine ilişkin başarısızlığın nedenini araştırıyor. Haberde, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerini çalıştırmasına rağmen füzeyi önleme girişiminin başarısız kaldığı belirtildi.
İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi. Haberlerde, enkaz altında başka kişilerin bulunabileceği yönündeki arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.
İRAN'IN MİSİLLEMESİ SONUCU 15 FÜZE PARÇASI İSRAİL'İN BAŞKENTİ TEL AVİV VE ÇEVRESİNE İSABET ETTİ
İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazar boyunca sessizliğin ardından pazartesi sabah saatlerinde sirenler yeniden çaldı. Yerel basındaki haberlere göre, İran'dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti. Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü. Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv ve çevresini hedef alan son misillemede 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
TAHRAN'DA YİNE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
TAHRAN'A SALDIRILARINDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fars Haber Ajansı'na göre, Baharistan Kaymakamı Abdulhamid Şerifi konuya ilişkin bilgi verdi. Şerifi, Baharistan ilçesine bağlı Kale Mir yerleşkesinde 2 konuta düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
