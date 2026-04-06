İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenler çaldı.

Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 07:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 07:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.

