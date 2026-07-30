İran'dan ABD üssüne saldırı! F-35 uçakları yok edildi
İran'dan ABD üssüne saldırı! F-35 uçakları yok edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Keşm Adası’na yönelik saldırısına misilleme olarak bu ülkenin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne balistik füzeyle saldırdığını ve 3 F-35 uçağını tamamen yok ettiklerini iddia etti. Saldırıda can kayıpları olduğu öne sürüldü. İran Kuveyt'teki ABD üssünü de hedef aldıklarını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 19:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran, ABD’nin Ürdün’deki hava üssüne saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırının ABD’nin Keşm Adası’nda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısına karşılık yapıldığı ifade edildi.
ABD’nin Muvaffak Salti Hava Üssü’nde konuşlu F-35 uçaklarından 3’ünün tamamen yok edildiği, üçünün de hasar gördüğü ve bazı ABD askerleri ile teknik personelin öldüğü ileri sürüldü.
Kuveyt'teki ABD üssü de hedef oldu
İran, Kuveyt’te bulunan ABD üssüne de saldırı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’te bulunan ABD üssüne yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bu sabah, Kuveyt’te bulunan ABD’ye ait Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiği, iki İHA hangarı ile uçak ve helikopterlere yakıt sağlayan deponun imha edildiği iddia edildi.
Diğer yandan, Huzistan eyaletindeki Bender İmam Humeyni liman kentinde bu sabah ABD’ye ait insansız hava aracının tespit edilerek düşürüldüğü aktarıldı.
Kuveyt ordusu, sabah yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen saldırıda ülkenin kuzeyinde Çinli bir şirkete ait binanın hedef alınması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Açıklamada Ali es-Salim Üssü'ne ilişkin bilgi verilmemişti.
Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde ülke topraklarını hedef alan İran kaynaklı 5 füzeyi tespit ederek düşürdüğünü duyurmuştu.
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İran'dan ABD üssüne saldırı! F-35 uçakları yok edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Keşm Adası’na yönelik saldırısına misilleme olarak bu ülkenin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne balistik füzeyle saldırdığını ve 3 F-35 uçağını tamamen yok ettiklerini iddia etti. Saldırıda can kayıpları olduğu öne sürüldü. İran Kuveyt'teki ABD üssünü de hedef aldıklarını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran, ABD’nin Ürdün’deki hava üssüne saldırı düzenledi. Açıklamada, saldırının ABD’nin Keşm Adası’nda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırısına karşılık yapıldığı ifade edildi.
ABD’nin Muvaffak Salti Hava Üssü’nde konuşlu F-35 uçaklarından 3’ünün tamamen yok edildiği, üçünün de hasar gördüğü ve bazı ABD askerleri ile teknik personelin öldüğü ileri sürüldü.
Kuveyt'teki ABD üssü de hedef oldu
İran, Kuveyt’te bulunan ABD üssüne de saldırı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’te bulunan ABD üssüne yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bu sabah, Kuveyt’te bulunan ABD’ye ait Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiği, iki İHA hangarı ile uçak ve helikopterlere yakıt sağlayan deponun imha edildiği iddia edildi.
Diğer yandan, Huzistan eyaletindeki Bender İmam Humeyni liman kentinde bu sabah ABD’ye ait insansız hava aracının tespit edilerek düşürüldüğü aktarıldı.
Kuveyt ordusu, sabah yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen saldırıda ülkenin kuzeyinde Çinli bir şirkete ait binanın hedef alınması sonucu bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Açıklamada Ali es-Salim Üssü'ne ilişkin bilgi verilmemişti.
Ürdün ordusu, hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde ülke topraklarını hedef alan İran kaynaklı 5 füzeyi tespit ederek düşürdüğünü duyurmuştu.
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