SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Kum kentinde bir yerleşim biriminin hedef alındığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 07:12
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 07:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu

Kum kentinde bir yerleşim biriminin hedef alındığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezinde bir sivil binanın füzeyle vurulduğunu söyledi.

Hayderi, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kum'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30'u emniyet görevlisi 106 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver