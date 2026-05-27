İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında önerilen mutabakat zaptına ilişkin gayriresmi ön taslak metnin elde edildiğini duyurdu. Taslakta, ABD askeri güçlerinin İran çevresindeki bölgelerden çekilmesi ve deniz ablukasının kaldırılması maddelerinin yer aldığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.05.2026 17:03
Haber Güncellenme Tarihi: 27.05.2026 17:04
Haberde yer alan bilgilere göre İran yönetimi, anlaşma karşılığında Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere döndürmeyi taahhüt etti. Taslak metinde askeri gemilerin anlaşma kapsamına dahil edilmediği ifade edildi.
Hürmüz trafiğinde ortak denetim vurgusu
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin İran ile Umman tarafından ortak şekilde denetleneceğini aktardı. Bölgedeki deniz güvenliği ve enerji sevkiyatına ilişkin gelişmelerin, uluslararası piyasalarda etkilerinin takip edildiği kaydedildi.
İran basınında yer alan haberlerde, Amerikan güçlerinin İran yakınındaki bölgelerden çekileceği ve mevcut ablukanın kaldırılacağı bilgisi paylaşıldı.
Nihai anlaşma için 60 günlük süreç iddiası
Haberde ayrıca tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varması halinde metnin daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilebileceği ifade edildi.
İran devlet televizyonu, “İslamabad mutabakatı” olarak adlandırılan daha geniş kapsamlı çerçevenin ise henüz kesinleşmediğini bildirdi. Tahran yönetiminin, herhangi bir adım öncesinde doğrulama mekanizmasının oluşturulmasını şart koştuğu belirtildi.
Hürmüz taslağında ABD çekilmesi detayı öne çıktı
