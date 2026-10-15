Herzog kürsüye çıktı, Hakan Fidan salonu terk etti
Herzog kürsüye çıktı, Hakan Fidan salonu terk etti
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında diplomatik protesto yaşandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisinin, Herzog'un kürsüye çıkmasının ardından salonu terk ettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılan Fidan, konuşmasında Filistin meselesi, bölgesel güvenlik ve ekonomik bağlantısallık konularına değindi.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:26
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 15:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CICA 7. Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumlarda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması üzerine bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ettiği belirtildi.
Aktarılan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk heyeti de Herzog'un konuşmaya başlamasının ardından salondan ayrıldı. Protestoya 10'dan fazla ülkenin temsilcisinin katıldığı ifade edildi.
Salonu terk eden diğer ülkelerin tam listesine ve protestoya ilişkin ortak bir diplomatik açıklama yapılıp yapılmadığına yönelik ayrıntılar paylaşılmadı.
Hakan Fidan'dan Filistin için 1967 sınırları vurgusu
Zirvede Türkiye adına konuşan Hakan Fidan, Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, CICA üyesi İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarını eleştirerek uluslararası toplumun Filistin'in hakları konusunda kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.
Fidan, Filistin meselesinin çözümüne ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını şu sözlerle aktardı:
"Üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek ve devam eden zulüm ile ağır ihlallere karşı durmak konusunda kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasını gerektirmektedir."
Fidan, bölgesel barış ve karşılıklı güven ilkelerinin CICA'nın bütün üyeleri için geçerli olması gerektiğini belirtti.
Türkiye'den CICA'nın güçlendirilmesine destek
Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında Azerbaycan'ın CICA dönem başkanlığının uzatılmasına Türkiye'nin desteğini dile getirdi. Laos'un örgütün 29. üyesi olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Fidan, Sultan Hajiyev'in yeni Genel Sekreter olarak atanmasını da tebrik etti.
Asya'nın küresel ekonomi ve uluslararası ilişkilerde artan rolüne dikkati çeken Fidan, bölgesel barışın ve refahın korunması için CICA'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin CICA'yı Asya'nın kapsayıcı güvenlik platformlarından biri olarak geliştirmeyi hedeflediğini belirten Fidan, örgütün tam teşekküllü uluslararası kuruluşa dönüşümünü desteklediklerini kaydetti.
Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gündemdeydi
Fidan, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin geliştirilmesi açısından ulaştırma ve enerji bağlantılarının önemine değindi. Türkiye'nin bu alandaki öncelikleri arasında Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi'nin bulunduğunu söyledi.
Orta Koridor'un Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştıracağını ifade eden Fidan, projenin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile bağlantılı ekonomik faaliyetlere katkı sağlayabileceğini belirtti.
Kalkınma Yolu Projesi'nin ise Körfez bölgesini Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçladığını hatırlattı. Fidan, bölgesel işbirliği kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılmasının da kıta genelindeki ekonomik bağlantıları güçlendireceğini dile getirdi.
Dijital teknolojiler ve bölgesel işbirliği çağrısı
Fidan, CICA'nın öncelikleri arasında dijital bağlantısallığın da yer alması gerektiğini belirtti. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında daha yakın işbirliği kurulmasını önerdi.
Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin kapsayıcı uluslararası işbirliği çerçevesinde geliştirilmesinin önemine işaret eden Fidan, teknolojik ilerlemenin toplumların ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve Şanghay İşbirliği Örgütü arasındaki koordinasyonun geliştirilmesini de Türkiye'nin öncelikleri arasında sıraladı.
Antalya'daki COP31 Zirvesi için katılım çağrısı
Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusuna da yer verdi. Türkiye'nin Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
Fidan, zirvenin iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı dönüşüm konularında uluslararası işbirliğini geliştirmek için değerlendirilmesini istediklerini söyledi.
İlgili ülkelerin ve uluslararası kuruluşların COP31 kapsamındaki Liderler Zirvesi'ne üst düzey katılım göstermesi çağrısında bulundu.
Diplomatik temaslara ilişkin açıklamalar bekleniyor
Bakü'deki CICA Zirvesi'nde Herzog'un konuşması sırasında yaşandığı bildirilen salon terk etme eyleminin ardından katılımcı ülkelerin diplomatik tutumlarına ilişkin açıklamalar takip ediliyor.
Protestoya katıldığı belirtilen heyetlerin tamamına ilişkin resmî liste ve olayın CICA toplantı kayıtlarına nasıl yansıdığı henüz netleşmedi. Türkiye'nin zirvede dile getirdiği Filistin, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği başlıkları ise görüşmelerin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.
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Herzog kürsüye çıktı, Hakan Fidan salonu terk etti
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında diplomatik protesto yaşandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisinin, Herzog'un kürsüye çıkmasının ardından salonu terk ettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılan Fidan, konuşmasında Filistin meselesi, bölgesel güvenlik ve ekonomik bağlantısallık konularına değindi.
CICA 7. Zirvesi kapsamında düzenlenen oturumlarda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması üzerine bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ettiği belirtildi.
Aktarılan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Türk heyeti de Herzog'un konuşmaya başlamasının ardından salondan ayrıldı. Protestoya 10'dan fazla ülkenin temsilcisinin katıldığı ifade edildi.
Salonu terk eden diğer ülkelerin tam listesine ve protestoya ilişkin ortak bir diplomatik açıklama yapılıp yapılmadığına yönelik ayrıntılar paylaşılmadı.
Hakan Fidan'dan Filistin için 1967 sınırları vurgusu
Zirvede Türkiye adına konuşan Hakan Fidan, Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, CICA üyesi İsrail'in Filistin halkına yönelik politikalarını eleştirerek uluslararası toplumun Filistin'in hakları konusunda kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.
Fidan, Filistin meselesinin çözümüne ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını şu sözlerle aktardı:
Fidan, bölgesel barış ve karşılıklı güven ilkelerinin CICA'nın bütün üyeleri için geçerli olması gerektiğini belirtti.
Türkiye'den CICA'nın güçlendirilmesine destek
Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında Azerbaycan'ın CICA dönem başkanlığının uzatılmasına Türkiye'nin desteğini dile getirdi. Laos'un örgütün 29. üyesi olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Fidan, Sultan Hajiyev'in yeni Genel Sekreter olarak atanmasını da tebrik etti.
Asya'nın küresel ekonomi ve uluslararası ilişkilerde artan rolüne dikkati çeken Fidan, bölgesel barışın ve refahın korunması için CICA'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin CICA'yı Asya'nın kapsayıcı güvenlik platformlarından biri olarak geliştirmeyi hedeflediğini belirten Fidan, örgütün tam teşekküllü uluslararası kuruluşa dönüşümünü desteklediklerini kaydetti.
Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gündemdeydi
Fidan, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin geliştirilmesi açısından ulaştırma ve enerji bağlantılarının önemine değindi. Türkiye'nin bu alandaki öncelikleri arasında Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi'nin bulunduğunu söyledi.
Orta Koridor'un Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştıracağını ifade eden Fidan, projenin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile bağlantılı ekonomik faaliyetlere katkı sağlayabileceğini belirtti.
Kalkınma Yolu Projesi'nin ise Körfez bölgesini Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçladığını hatırlattı. Fidan, bölgesel işbirliği kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılmasının da kıta genelindeki ekonomik bağlantıları güçlendireceğini dile getirdi.
Dijital teknolojiler ve bölgesel işbirliği çağrısı
Fidan, CICA'nın öncelikleri arasında dijital bağlantısallığın da yer alması gerektiğini belirtti. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında daha yakın işbirliği kurulmasını önerdi.
Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin kapsayıcı uluslararası işbirliği çerçevesinde geliştirilmesinin önemine işaret eden Fidan, teknolojik ilerlemenin toplumların ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini söyledi.
Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve Şanghay İşbirliği Örgütü arasındaki koordinasyonun geliştirilmesini de Türkiye'nin öncelikleri arasında sıraladı.
Antalya'daki COP31 Zirvesi için katılım çağrısı
Dışişleri Bakanı Fidan, konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusuna da yer verdi. Türkiye'nin Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
Fidan, zirvenin iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve insan odaklı dönüşüm konularında uluslararası işbirliğini geliştirmek için değerlendirilmesini istediklerini söyledi.
İlgili ülkelerin ve uluslararası kuruluşların COP31 kapsamındaki Liderler Zirvesi'ne üst düzey katılım göstermesi çağrısında bulundu.
Diplomatik temaslara ilişkin açıklamalar bekleniyor
Bakü'deki CICA Zirvesi'nde Herzog'un konuşması sırasında yaşandığı bildirilen salon terk etme eyleminin ardından katılımcı ülkelerin diplomatik tutumlarına ilişkin açıklamalar takip ediliyor.
Protestoya katıldığı belirtilen heyetlerin tamamına ilişkin resmî liste ve olayın CICA toplantı kayıtlarına nasıl yansıdığı henüz netleşmedi. Türkiye'nin zirvede dile getirdiği Filistin, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği başlıkları ise görüşmelerin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı.
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