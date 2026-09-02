Hakan Fidan'dan Gazze için iki kritik telefon görüşmesi
Hakan Fidan'dan Gazze için iki kritik telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Eylül 2026'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik temaslarda Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 02.09.2026 21:24
Haber Güncellenme Tarihi: 02.09.2026 21:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler görüşüldü.
Görüşme, Türkiye ile Katar arasında Gazze gündemi çerçevesindeki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
Hakan Fidan aynı gün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Fidan'ın Katar ve Ürdünlü yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze konusunda yürütülecek diplomatik temaslar izlenmeye devam edecek.
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Hakan Fidan'dan Gazze için iki kritik telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 Eylül 2026'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik temaslarda Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler görüşüldü.
Görüşme, Türkiye ile Katar arasında Gazze gündemi çerçevesindeki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
Hakan Fidan aynı gün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Fidan'ın Katar ve Ürdünlü yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze konusunda yürütülecek diplomatik temaslar izlenmeye devam edecek.
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