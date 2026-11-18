Çin ve Rusya liderleri APEC Zirvesi'nde bir araya geldi: Yan yana çalışacağız
Çin ve Rusya liderleri APEC Zirvesi'nde bir araya geldi: Yan yana çalışacağız
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 13:51
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 13:51
Kaynak:
AA
Bu iki liderin bu yılki 3'üncü, Çin Devlet Başkanı Şi'nin göreve geldiği 2013'ten bu yana ise 50'nci görüşmesi oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, bu yılın Çin-Rusya stratejik ilişkilerinin kurulmasının 30'uncu, İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Çin-Rusya ilişkileri, dünyada yaşanan her türlü zorluğa rağmen sarsılmaz biçimde varlığını sürdürüyor." ifadesini kullandı.
İki ülkenin ilişkilerinin geniş perspektife sahip olduğunu ve dünyadaki geçici konjonktürel gelişmelerden etkilenmediğini vurgulayan Şi, çalkantılarla dolu kaotik dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırdığını, yeni tip büyük güç ilişkilerine model oluşturduğunu ifade etti.
Şi, iki ülke arasında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesini ve yeni alanlara genişletilmesini istediklerini belirterek, daha istikrarlı ve öngörülebilir iş ortamının sağlanması ve her iki ülke şirketlerinin meşru haklarının ve çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.
Çin ve Rusya'nın kalkınmasının söz konusu bölgenin kalkınmasıyla yakından ilişkili olduğuna işaret eden Şi, Çin, Rusya'nın da dahil olduğu Asya-Pasifik ailesi ile Asya-Pasifik topluluğunu inşa etmeye hazır olduğunu kaydetti.
- "RUSYA VE ÇİN'İN YARARINA YAN YANA ÇALIŞACAĞIZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Asya-Pasifik bölgesinin önemine dikkati çekerek, "Dünya nüfusunun yüzde 36'sını, uluslararası ticaretin yüzde 50'sini ve küresel küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 60'ını Asya-Pasifik bölgesi oluşturuyor. Asya-Pasifik bölgesinde barış ve refahın sağlanması, ortak hedefimizdir. Rusya ve Çin'in yararına yan yana çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Çin ile ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini dile getiren Putin, ikili ticaret hacminin birkaç yıl üst üste 200 milyar dolar üzerinde olduğunu söyledi.
Putin, Çin ile vizesiz seyahat uygulamasının karşılıklı turist sayısının yüzde 43 artmasına yol açtığını bildirdi.
Çin ile eğitim alanında da işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Putin, Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) ile Pekin Teknoloji Enstitüsünün kurduğu ortak üniversitesinin Çin'in Şıncın şehrinde bulunduğunu kaydetti.
Putin, "Rusya ile Çin'in dış politika alanındaki işbirliği istikrarlı şekilde ve olumlu yönde gelişiyor. Basit olmayan jeopolitik koşullara rağmen, daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulmasına yönelik yapıcı yaklaşımlar benimsiyoruz." dedi.
- 33. APEC ZİRVESİ
33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
Zirvede yarın Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı bir üçlü toplantı yapılacak.
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Çin ve Rusya liderleri APEC Zirvesi'nde bir araya geldi: Yan yana çalışacağız
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bu iki liderin bu yılki 3'üncü, Çin Devlet Başkanı Şi'nin göreve geldiği 2013'ten bu yana ise 50'nci görüşmesi oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, bu yılın Çin-Rusya stratejik ilişkilerinin kurulmasının 30'uncu, İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, "Çin-Rusya ilişkileri, dünyada yaşanan her türlü zorluğa rağmen sarsılmaz biçimde varlığını sürdürüyor." ifadesini kullandı.
İki ülkenin ilişkilerinin geniş perspektife sahip olduğunu ve dünyadaki geçici konjonktürel gelişmelerden etkilenmediğini vurgulayan Şi, çalkantılarla dolu kaotik dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırdığını, yeni tip büyük güç ilişkilerine model oluşturduğunu ifade etti.
Şi, iki ülke arasında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesini ve yeni alanlara genişletilmesini istediklerini belirterek, daha istikrarlı ve öngörülebilir iş ortamının sağlanması ve her iki ülke şirketlerinin meşru haklarının ve çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.
Çin ve Rusya'nın kalkınmasının söz konusu bölgenin kalkınmasıyla yakından ilişkili olduğuna işaret eden Şi, Çin, Rusya'nın da dahil olduğu Asya-Pasifik ailesi ile Asya-Pasifik topluluğunu inşa etmeye hazır olduğunu kaydetti.
- "RUSYA VE ÇİN'İN YARARINA YAN YANA ÇALIŞACAĞIZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Asya-Pasifik bölgesinin önemine dikkati çekerek, "Dünya nüfusunun yüzde 36'sını, uluslararası ticaretin yüzde 50'sini ve küresel küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 60'ını Asya-Pasifik bölgesi oluşturuyor. Asya-Pasifik bölgesinde barış ve refahın sağlanması, ortak hedefimizdir. Rusya ve Çin'in yararına yan yana çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Çin ile ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini dile getiren Putin, ikili ticaret hacminin birkaç yıl üst üste 200 milyar dolar üzerinde olduğunu söyledi.
Putin, Çin ile vizesiz seyahat uygulamasının karşılıklı turist sayısının yüzde 43 artmasına yol açtığını bildirdi.
Çin ile eğitim alanında da işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Putin, Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) ile Pekin Teknoloji Enstitüsünün kurduğu ortak üniversitesinin Çin'in Şıncın şehrinde bulunduğunu kaydetti.
Putin, "Rusya ile Çin'in dış politika alanındaki işbirliği istikrarlı şekilde ve olumlu yönde gelişiyor. Basit olmayan jeopolitik koşullara rağmen, daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulmasına yönelik yapıcı yaklaşımlar benimsiyoruz." dedi.
- 33. APEC ZİRVESİ
33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
Zirvede yarın Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı bir üçlü toplantı yapılacak.
Kaynak: AA
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