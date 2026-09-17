SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

BM Genel Kurulu öncesi tepki çeken karar! ABD'den Mahmud Abbas'a ret

ABD, gelecek hafta BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize talebini geçen yıl olduğu gibi yine reddetti.

Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 07:48
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 07:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
BM Genel Kurulu öncesi tepki çeken karar! ABD'den Mahmud Abbas'a ret

Donald Trump yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üye ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a vize vermeyi ikinci defa reddetti.

Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacaktı. AFP'ye açıklama yapan bir yetkili vize engelini doğruladı.

GEÇEN YIL DA ENGELLENMİŞTİ

ABD yönetimi, geçen yıl da Filistin Devlet Başkanı Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.

Bu nedenle 80'inci BM Genel Kurulu toplantılarında Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntüsü yayınlanmıştı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver