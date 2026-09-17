Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
BM Genel Kurulu öncesi tepki çeken karar! ABD'den Mahmud Abbas'a ret
ABD, gelecek hafta BM Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize talebini geçen yıl olduğu gibi yine reddetti.
Donald Trump yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üye ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a vize vermeyi ikinci defa reddetti.
Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacaktı. AFP'ye açıklama yapan bir yetkili vize engelini doğruladı.
GEÇEN YIL DA ENGELLENMİŞTİ
ABD yönetimi, geçen yıl da Filistin Devlet Başkanı Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.
Bu nedenle 80'inci BM Genel Kurulu toplantılarında Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntüsü yayınlanmıştı.
Çok Okunanlar