ABD'nin saldırılarına İran'dan misilleme! 3 ülkedeki üsler hedef alındı
ABD'nin saldırılarına İran'dan misilleme! 3 ülkedeki üsler hedef alındı
ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 'sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla' İran'a yeni saldırılar başlattı. ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran ordusunun, devam eden ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki 'düşman üslerine' geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 09:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada," CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.
CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.
İRAN BASINI: BENDER ABBAS, SİRİK VE CASK KENTLERİ İLE KEŞM ADASI'NDA YENİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU
İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi. Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı. Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
İRAN BASINI: İRAN ORDUSU BÖLGEDEKİ "DÜŞMAN ÜSLERİNE" GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR BAŞLATTI
İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."
Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.
İŞTE ABD-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
09:31 ABD'nin İran'a sabaha karşı düzenlediği saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde ilk belirlemelere göre 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
09:04 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası nakliye gemilerine yönelik saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla bu ülkedeki "onlarca hedefin hassas mühimmatlarla vurulduğunu" bildirdi.
09:03 Bahreyn, İran'dan yeni saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığını ve halka güvenli yerlere gitmeleri uyarısı yapıldığını açıkladı.
07:44 Ürdün ordusu, ülke hava sahasında İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06:32 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
05:39 İran basını: İran ordusu, devam eden ABD saldırılarına karşılık bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı
05:17 Ürdün basını: İran'ın füze saldırısı nedeniyle başkent Amman'da uçuşlar askıya alındı
05:09 İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
02:29 İngiltere, Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkeleri, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.
00:39 ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan "sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla" İran'a yeni saldırılar başlattı
00:38 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
00:29 İran basını: ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kenti ile Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu
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ABD'nin saldırılarına İran'dan misilleme! 3 ülkedeki üsler hedef alındı
ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 'sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla' İran'a yeni saldırılar başlattı. ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran ordusunun, devam eden ABD saldırılarına karşılık olarak bölgedeki 'düşman üslerine' geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları başlattığı bildirildi.
CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada," CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.
CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.
İRAN BASINI: BENDER ABBAS, SİRİK VE CASK KENTLERİ İLE KEŞM ADASI'NDA YENİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU
İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi. Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı. Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
İRAN BASINI: İRAN ORDUSU BÖLGEDEKİ "DÜŞMAN ÜSLERİNE" GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR BAŞLATTI
İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."
Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.
İŞTE ABD-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
09:31 ABD'nin İran'a sabaha karşı düzenlediği saldırılarda, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde ilk belirlemelere göre 1 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
09:04 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası nakliye gemilerine yönelik saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla bu ülkedeki "onlarca hedefin hassas mühimmatlarla vurulduğunu" bildirdi.
09:03 Bahreyn, İran'dan yeni saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığını ve halka güvenli yerlere gitmeleri uyarısı yapıldığını açıkladı.
07:44 Ürdün ordusu, ülke hava sahasında İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06:32 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı.
05:39 İran basını: İran ordusu, devam eden ABD saldırılarına karşılık bölgedeki "düşman üslerine" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı
05:17 Ürdün basını: İran'ın füze saldırısı nedeniyle başkent Amman'da uçuşlar askıya alındı
05:09 İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı
02:29 İngiltere, Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkeleri, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.
00:39 ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan "sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmaya devam etmek amacıyla" İran'a yeni saldırılar başlattı
00:38 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
00:29 İran basını: ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kenti ile Keşm Adası'nda yeni patlama sesleri duyuldu
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