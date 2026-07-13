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Milletler Ligi Final Etabı eşleşmeleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı açıklandı. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de oynanacak. Final etabındaki sonuçlar, şampiyonluk yolundaki eşleşmeleri de belirleyecek.

Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:58
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 23:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Milletler Ligi Final Etabı eşleşmeleri belli oldu

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Kanada'yı mağlup etmesi halinde yarı finale yükselecek. Türkiye, yarı finalde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri

Final etabının diğer çeyrek final mücadelelerinde İtalya ile Hollanda, Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da 22 Temmuz'da oynanacak.

Final etabının programı

Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final karşılaşması ise aynı gün TSİ 14.30'da başlayacak.

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