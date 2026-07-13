A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı açıklandı. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de oynanacak. Final etabındaki sonuçlar, şampiyonluk yolundaki eşleşmeleri de belirleyecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 22:58
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 23:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Kanada'yı mağlup etmesi halinde yarı finale yükselecek. Türkiye, yarı finalde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.
Diğer çeyrek final eşleşmeleri
Final etabının diğer çeyrek final mücadelelerinde İtalya ile Hollanda, Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da 22 Temmuz'da oynanacak.
Final etabının programı
Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final karşılaşması ise aynı gün TSİ 14.30'da başlayacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Milletler Ligi Final Etabı eşleşmeleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı açıklandı. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de oynanacak. Final etabındaki sonuçlar, şampiyonluk yolundaki eşleşmeleri de belirleyecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Kanada'yı mağlup etmesi halinde yarı finale yükselecek. Türkiye, yarı finalde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.
Diğer çeyrek final eşleşmeleri
Final etabının diğer çeyrek final mücadelelerinde İtalya ile Hollanda, Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da 22 Temmuz'da oynanacak.
Final etabının programı
Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final karşılaşması ise aynı gün TSİ 14.30'da başlayacak.
Çok Okunanlar