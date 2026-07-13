CHP YDK 9 milletvekilinin dosyası için tarih belirledi
CHP YDK 9 milletvekilinin dosyası için tarih belirledi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün Genel Merkez'de gerçekleştirdiği toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verdi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda disiplin sürecine ilişkin takvim netleştirildi. Sürecin devamında YDK'nın değerlendirmesi kamuoyu tarafından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 20:19
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 20:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP YDK, bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, disipline sevk edilen dokuz milletvekiline ilişkin dosyaların ele alınacağı tarih 20 Ağustos Perşembe olarak belirlendi.
Dosyalar kesin ihraç talebiyle sevk edildi
Görüşülecek dosyalar, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen dokuz milletvekilini kapsıyor. Kurulun 20 Ağustos'ta yapacağı toplantıda dosyalar gündeme alınarak değerlendirme süreci sürdürülecek.
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CHP YDK 9 milletvekilinin dosyası için tarih belirledi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün Genel Merkez'de gerçekleştirdiği toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen dokuz milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verdi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda disiplin sürecine ilişkin takvim netleştirildi. Sürecin devamında YDK'nın değerlendirmesi kamuoyu tarafından takip edilecek.
CHP YDK, bugün saat 14.00'te Genel Merkez'de toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, disipline sevk edilen dokuz milletvekiline ilişkin dosyaların ele alınacağı tarih 20 Ağustos Perşembe olarak belirlendi.
Dosyalar kesin ihraç talebiyle sevk edildi
Görüşülecek dosyalar, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen dokuz milletvekilini kapsıyor. Kurulun 20 Ağustos'ta yapacağı toplantıda dosyalar gündeme alınarak değerlendirme süreci sürdürülecek.
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