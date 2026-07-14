Canlı yayında dikkat çeken FETÖ çıkışı! Kılıçdaroğlu: İBB iddianameleri sıradan değil
Canlı yayında dikkat çeken FETÖ çıkışı! Kılıçdaroğlu: İBB iddianameleri sıradan değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım, bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil.' dedi. Kılıçdaroğlu, 'Kaçak FETÖ'cüler kimi destekliyor internet sitelerine bakın. FETÖ'cü YouTuber'lar benim aleyhimde. FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 08:31
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Mutlak butlan kararı sonrası kendisine yöneltilen tepkinin ahlaki dozu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP kültüründe böyle bir şeyin olmadığını, genel başkanların saygı ölçüsünde eleştirilebileceğini söyledi.
Partisinin Malatya İl Başkanı'nı görevden aldıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gazete için 10 milyon mu, 20 milyon mu ne para vermişler. 40 gazete mi ne satın almak için. Böyle bir rezalet olur mu? Malatya'da gideceksin, bir gazete alacaksın, bilmem kaç milyon lira para vereceksin... Belli naylon fatura. Olmaz bunları ayıracağız. Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız." diye konuştu.
"Bu arınma kısmıyla ilgili en çok merak edilen belediye başkanlarının durumu. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere ihraç edilecekler mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Onlar yargılama aşamasındalar. Şimdi kişi yargılanabilir. Ben en başından beri belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasını savunan birisiyim. Ben de yargılanıyorum. Benim dokunulmazlığım yok. Gidip mahkemede ben de ifade verdim. Tutuklu yargılamaları doğru bulmuyorum. Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım, bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil."
- "AKLANIP GELMELERİNİ İSTEYECEĞİZ"
Savcının bir iddia üzerine hemen dava açmadığını, olayı araştırdığını belirten Kılıçdaroğlu, "MASAK raporları bakılır, cep telefonlarına bakılır, ne zaman verildiğine bakılır. Bunlar araştırılmış. Bir iddia üzerine dava açılmaz. Bir iddia üzerine dava açılırsa zaten sonuç beraat olur. İddianameler, sıradan yazılmış bir iddianame olmanın ötesinde. Aklanıp gelmelerini isteriz. En büyük arzumuz o. Aklanıp gelmelerini isteyeceğiz. Yargı süreci devam ediyor. Bu, savcının iddianamesi. Avukatın karşı görüşü var, yargılanan kişinin görüşü var, onlara bakılır ve ona göre değerlendirilir." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna, "Görülen bir dava var. Yarın beraat ederse ne olacak? Niye ihraç edelim? Belediye başkanlarımızla ilgili öyle bir düşüncemiz yok." cevabını verdi.
KILIÇDAROĞLU: FETÖ'CÜLER ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLİYOR
Kılıçdaroğlu, soru üzerine, şöyle devam etti: Kaçak, Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar ve benim aleyhime yayın yapıyorlar. Ben bunların hepsini biliyorum. Bunların FETÖ'cü olduğunu onlar söylüyor, benim söylememe ayrıca gerek yok. Siz de biliyorsunuz, bütün gazeteciler de biliyor, herkes biliyor bunları.
"FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarını desteklediğini mi biliyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, bu konuda Özel ile hiç konuşmadığını aktardı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Canlı yayında dikkat çeken FETÖ çıkışı! Kılıçdaroğlu: İBB iddianameleri sıradan değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım, bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil.' dedi. Kılıçdaroğlu, 'Kaçak FETÖ'cüler kimi destekliyor internet sitelerine bakın. FETÖ'cü YouTuber'lar benim aleyhimde. FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor.' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Mutlak butlan kararı sonrası kendisine yöneltilen tepkinin ahlaki dozu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP kültüründe böyle bir şeyin olmadığını, genel başkanların saygı ölçüsünde eleştirilebileceğini söyledi.
Partisinin Malatya İl Başkanı'nı görevden aldıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gazete için 10 milyon mu, 20 milyon mu ne para vermişler. 40 gazete mi ne satın almak için. Böyle bir rezalet olur mu? Malatya'da gideceksin, bir gazete alacaksın, bilmem kaç milyon lira para vereceksin... Belli naylon fatura. Olmaz bunları ayıracağız. Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız." diye konuştu.
"Bu arınma kısmıyla ilgili en çok merak edilen belediye başkanlarının durumu. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere ihraç edilecekler mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Onlar yargılama aşamasındalar. Şimdi kişi yargılanabilir. Ben en başından beri belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasını savunan birisiyim. Ben de yargılanıyorum. Benim dokunulmazlığım yok. Gidip mahkemede ben de ifade verdim. Tutuklu yargılamaları doğru bulmuyorum. Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım, bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım, güvendiğim hukukçulara okuttum. Sıradan iddianameler değil."
- "AKLANIP GELMELERİNİ İSTEYECEĞİZ"
Savcının bir iddia üzerine hemen dava açmadığını, olayı araştırdığını belirten Kılıçdaroğlu, "MASAK raporları bakılır, cep telefonlarına bakılır, ne zaman verildiğine bakılır. Bunlar araştırılmış. Bir iddia üzerine dava açılmaz. Bir iddia üzerine dava açılırsa zaten sonuç beraat olur. İddianameler, sıradan yazılmış bir iddianame olmanın ötesinde. Aklanıp gelmelerini isteriz. En büyük arzumuz o. Aklanıp gelmelerini isteyeceğiz. Yargı süreci devam ediyor. Bu, savcının iddianamesi. Avukatın karşı görüşü var, yargılanan kişinin görüşü var, onlara bakılır ve ona göre değerlendirilir." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ihraç edilecek mi?" sorusuna, "Görülen bir dava var. Yarın beraat ederse ne olacak? Niye ihraç edelim? Belediye başkanlarımızla ilgili öyle bir düşüncemiz yok." cevabını verdi.
KILIÇDAROĞLU: FETÖ'CÜLER ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLİYOR
Kılıçdaroğlu, soru üzerine, şöyle devam etti: Kaçak, Türkiye'ye gelemeyen, yurt dışına kaçan FETÖ'cü YouTuber'lar var. Onların internet siteleri var. Onların hepsi şu anda benim aleyhime çalışıyorlar ve benim aleyhime yayın yapıyorlar. Ben bunların hepsini biliyorum. Bunların FETÖ'cü olduğunu onlar söylüyor, benim söylememe ayrıca gerek yok. Siz de biliyorsunuz, bütün gazeteciler de biliyor, herkes biliyor bunları.
"FETÖ'nün Özgür Özel ve arkadaşlarını desteklediğini mi biliyor?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, bu konuda Özel ile hiç konuşmadığını aktardı.
Çok Okunanlar