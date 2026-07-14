Uzun namlulu silahlarla suçüstü! İstanbul'da kanlı plan son anda bozuldu: 7 şüpheli gözaltında
Uzun namlulu silahlarla suçüstü! İstanbul'da kanlı plan son anda bozuldu: 7 şüpheli gözaltında
İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Takibe alınan B.Ş., uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalanırken, bağlantılı olduğu şüpheliler de operasyonla gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:07
Haber Güncellenme Tarihi: 14.07.2026 11:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz'da Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polisin takibi sonucu şüpheli B.Ş. uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandı. Şüphelinin silahlı saldırı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bağlantılı olduğu M.A.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.
Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile suç saldırılarda kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturmanın devamında yapılan eş zamanlı operasyonda ise R.R, E.A. ve A.K. gözaltına alınırken, R.T. güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Uzun namlulu silahlarla suçüstü! İstanbul'da kanlı plan son anda bozuldu: 7 şüpheli gözaltında
İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Takibe alınan B.Ş., uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalanırken, bağlantılı olduğu şüpheliler de operasyonla gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz'da Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polisin takibi sonucu şüpheli B.Ş. uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandı. Şüphelinin silahlı saldırı hazırlığında olduğunu belirleyen ekipler, bağlantılı olduğu M.A.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.
Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjör ile suç saldırılarda kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturmanın devamında yapılan eş zamanlı operasyonda ise R.R, E.A. ve A.K. gözaltına alınırken, R.T. güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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