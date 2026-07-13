Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi ve dış politikaya ilişkin mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi ve dış politikaya ilişkin mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, NATO Zirvesi'nin sonuçları, Ankara'nın ev sahipliği ve Türkiye'nin uluslararası konumuna ilişkin açıklamalar yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 18:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını, Ankara'nın uluslararası görünürlüğünün arttığını ve Türkiye'nin diplomatik rolünün güçlendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada öne çıkan açıklamalar şu şekilde:
Srebrenitsa'nın Türkiye için hâlâ büyük bir acı olduğunu belirterek, Batı'nın Srebrenitsa'da sivilleri koruyamadığını söyledi.7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 32 NATO üyesi ülkenin liderlerinin katıldığını söyledi.Yaklaşık 4 bin 800 üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin Ankara'da ağırlandığını belirtti.NATO'nun Asya-Pasifik ortakları ile İstanbul İşbirliği Girişimi ortaklarının da zirveye katıldığını ifade etti.Zirve boyunca güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını ve organizasyonun sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Etimesgut Askerî Havalimanı'nın yeniden düzenlenerek resmî ziyaretlerde kullanılmak üzere hizmete açıldığını açıkladı.Ankara'nın zirve sayesinde uluslararası görünürlüğünü artırdığını ve bunun turizme de olumlu yansıyacağını ifade etti.29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin de aynı başarıyla gerçekleştirileceğini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin zirve süresince Uluslararası Medya Merkezi olarak kullanıldığını, zirvenin 96 kamera ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla dünyaya aktarıldığını belirtti.Mehter takımı, Yeniçeriler, Türk Yıldızları ve organizasyonun diğer unsurlarının uluslararası ilgi gördüğünü ifade etti.Türkiye'nin ev sahipliğini eleştiren kesimlere yönelik değerlendirmelerde bulunarak, devletin ve ülkenin başarısının tüm vatandaşların ortak başarısı olduğunu söyledi.Millî meselelerin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin devletin ve milletin temsil makamı olduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin külliyenin işlevini ortaya koyduğunu söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi ve dış politikaya ilişkin mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, NATO Zirvesi'nin sonuçları, Ankara'nın ev sahipliği ve Türkiye'nin uluslararası konumuna ilişkin açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını, Ankara'nın uluslararası görünürlüğünün arttığını ve Türkiye'nin diplomatik rolünün güçlendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada öne çıkan açıklamalar şu şekilde:
Srebrenitsa'nın Türkiye için hâlâ büyük bir acı olduğunu belirterek, Batı'nın Srebrenitsa'da sivilleri koruyamadığını söyledi.7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.Zirveye, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 32 NATO üyesi ülkenin liderlerinin katıldığını söyledi.Yaklaşık 4 bin 800 üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin Ankara'da ağırlandığını belirtti.NATO'nun Asya-Pasifik ortakları ile İstanbul İşbirliği Girişimi ortaklarının da zirveye katıldığını ifade etti.Zirve boyunca güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığını ve organizasyonun sorunsuz tamamlandığını söyledi.
Etimesgut Askerî Havalimanı'nın yeniden düzenlenerek resmî ziyaretlerde kullanılmak üzere hizmete açıldığını açıkladı.Ankara'nın zirve sayesinde uluslararası görünürlüğünü artırdığını ve bunun turizme de olumlu yansıyacağını ifade etti.29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin de aynı başarıyla gerçekleştirileceğini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin zirve süresince Uluslararası Medya Merkezi olarak kullanıldığını, zirvenin 96 kamera ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla dünyaya aktarıldığını belirtti.Mehter takımı, Yeniçeriler, Türk Yıldızları ve organizasyonun diğer unsurlarının uluslararası ilgi gördüğünü ifade etti.Türkiye'nin ev sahipliğini eleştiren kesimlere yönelik değerlendirmelerde bulunarak, devletin ve ülkenin başarısının tüm vatandaşların ortak başarısı olduğunu söyledi.Millî meselelerin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin devletin ve milletin temsil makamı olduğunu belirterek, NATO Zirvesi'nin külliyenin işlevini ortaya koyduğunu söyledi.
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