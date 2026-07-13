MASAK raporu soruşturma dosyasına girdi, Ahbap Derneği'ne ilişkin para transferleri inceleniyor
MASAK raporu soruşturma dosyasına girdi, Ahbap Derneği'ne ilişkin para transferleri inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da eklendi.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 21:28
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 21:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in kendi aralarında ve dernek bünyesinde çalışan bazı kişilerle gerçekleştirdiği para transferlerinin dikkat çekici olduğu belirtildi. Özellikle Ahbap Derneği ile ilişkilendirilen para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirmesine yer verildi.
MASAK raporunda mali profille uyumsuz işlemler değerlendirildi
Rapora göre Alper Çelik'in 2024 yılının kasım ayında "müzisyen" olarak SGK kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu ve ortağı ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı belirtildi. Çelik'in derneğe üye olduğu ifade edilirken, hakkında farklı başsavcılıklarda "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma, "bedelsiz senedi kullanma" suçundan ise kovuşturma kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
Raporda, Çelik'in hesap hareketlerinin incelenmesi sırasında bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede, 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu yaptığı ve bu kuponları kaybettiği bilgisinin edinildiği belirtildi. Ayrıca hesap hareketlerinde, mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren artış yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü kaydedildi.
Diğer şüphelilere ilişkin tespitler
MASAK raporunda, şüpheli Zafer Yay'ın en son 2023 yılının şubat ayında "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydının bulunduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydının yer aldığı ifade edildi. Yay hakkında çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.
Şüpheli Emrah Gödeliner hakkında ise Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yılları arasında çalıştığı, farklı suçlara ilişkin UYAP kayıtlarının bulunduğu aktarıldı. Raporda ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin araştırma talebinin MASAK'a iletildiği, inceleme sürecinin devam ettiği belirtildi.
Para transferi açıklamaları dikkat çekti
Raporda, şüphelilerin hesap hareketlerinde mali profillerinin üzerinde para transferleri bulunduğu, birbirleri arasında gerçekleştirilen bazı işlemlerin açıklama bölümünde "ödünç para", "borç para", "Haluk Levent borç kapama", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap Derneği için borç" ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi.
MASAK değerlendirmesinde, söz konusu kişilerin Ahbap Derneği'nde çalışan ve yönetimde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, özellikle dernekle bağlantılı para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği ifade edildi.
Gözaltı kararı verilen isimler
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu da yer aldı.
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MASAK raporu soruşturma dosyasına girdi, Ahbap Derneği'ne ilişkin para transferleri inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da eklendi.
Raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in kendi aralarında ve dernek bünyesinde çalışan bazı kişilerle gerçekleştirdiği para transferlerinin dikkat çekici olduğu belirtildi. Özellikle Ahbap Derneği ile ilişkilendirilen para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirmesine yer verildi.
MASAK raporunda mali profille uyumsuz işlemler değerlendirildi
Rapora göre Alper Çelik'in 2024 yılının kasım ayında "müzisyen" olarak SGK kaydının bulunduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu ve ortağı ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı belirtildi. Çelik'in derneğe üye olduğu ifade edilirken, hakkında farklı başsavcılıklarda "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma, "bedelsiz senedi kullanma" suçundan ise kovuşturma kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
Raporda, Çelik'in hesap hareketlerinin incelenmesi sırasında bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede, 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu yaptığı ve bu kuponları kaybettiği bilgisinin edinildiği belirtildi. Ayrıca hesap hareketlerinde, mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren artış yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü kaydedildi.
Diğer şüphelilere ilişkin tespitler
MASAK raporunda, şüpheli Zafer Yay'ın en son 2023 yılının şubat ayında "organizasyon sorumlusu" olarak çalışma kaydının bulunduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydının yer aldığı ifade edildi. Yay hakkında çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.
Şüpheli Emrah Gödeliner hakkında ise Ahbap Derneği'nde 2021-2022 yılları arasında çalıştığı, farklı suçlara ilişkin UYAP kayıtlarının bulunduğu aktarıldı. Raporda ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin araştırma talebinin MASAK'a iletildiği, inceleme sürecinin devam ettiği belirtildi.
Para transferi açıklamaları dikkat çekti
Raporda, şüphelilerin hesap hareketlerinde mali profillerinin üzerinde para transferleri bulunduğu, birbirleri arasında gerçekleştirilen bazı işlemlerin açıklama bölümünde "ödünç para", "borç para", "Haluk Levent borç kapama", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap Derneği için borç" ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi.
MASAK değerlendirmesinde, söz konusu kişilerin Ahbap Derneği'nde çalışan ve yönetimde bulunan birçok kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, özellikle dernekle bağlantılı para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği ifade edildi.
Gözaltı kararı verilen isimler
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu da yer aldı.
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