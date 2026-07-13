Bülent Turan'dan Ahbap soruşturması açıklaması:"Bırakalım kararı sosyal medya değil, yargı versin"
Bülent Turan'dan Ahbap soruşturması açıklaması:"Bırakalım kararı sosyal medya değil, yargı versin"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent gözaltına alınırken, soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Gözaltı sürecinin ardından Haluk Levent'in yaptığı açıklamalar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın değerlendirmeleri kamuoyunun gündeminde yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 19:41
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 19:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'de yaklaşık 103 bin derneğin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında denetlendiğini belirtti. Turan, bu denetimlerin Mülkiye Müfettişleri ile Dernekler Denetçileri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.
Turan, denetim süreçlerinin bireysel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmeleri, adli ve idari mercilerden gelen talepler ile şikâyetler doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Elde edilen bulguların Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldığını kaydetti.
Yargı vurgusu yaptı
Açıklamasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Turan, "Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım kararı, sosyal medya değil, yargı versin." ifadelerini kullandı.
Haluk Levent'in paylaşımı
Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj gönderdiğini belirtti. Levent, yaklaşık 15 gündür her gün mesaj attığını ifade ederek, Ahbap Derneği'nin deprem sürecinden itibaren tüm faaliyetlerinin denetlenmesini talep ettiğini söyledi.
Paylaşımında, kişisel borç ve alacak ilişkilerinin Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini dile getiren Levent, denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini belirtti.
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Bülent Turan'dan Ahbap soruşturması açıklaması:"Bırakalım kararı sosyal medya değil, yargı versin"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent gözaltına alınırken, soruşturmada gözaltına alınan kişi sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Gözaltı sürecinin ardından Haluk Levent'in yaptığı açıklamalar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın değerlendirmeleri kamuoyunun gündeminde yer aldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'de yaklaşık 103 bin derneğin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında denetlendiğini belirtti. Turan, bu denetimlerin Mülkiye Müfettişleri ile Dernekler Denetçileri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.
Turan, denetim süreçlerinin bireysel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmeleri, adli ve idari mercilerden gelen talepler ile şikâyetler doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Elde edilen bulguların Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldığını kaydetti.
Yargı vurgusu yaptı
Açıklamasında sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Turan, "Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım kararı, sosyal medya değil, yargı versin." ifadelerini kullandı.
Haluk Levent'in paylaşımı
Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj gönderdiğini belirtti. Levent, yaklaşık 15 gündür her gün mesaj attığını ifade ederek, Ahbap Derneği'nin deprem sürecinden itibaren tüm faaliyetlerinin denetlenmesini talep ettiğini söyledi.
Paylaşımında, kişisel borç ve alacak ilişkilerinin Ahbap Derneği ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini dile getiren Levent, denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini belirtti.
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