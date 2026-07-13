Gurbetçilerin yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem
Gurbetçilerin yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem
İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının ortak çalışmasıyla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili uygulamada değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemeyle gurbetçilerin yaşadığı bazı idari sorunların azaltılmasının amaçlandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 21:59
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 22:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Daha önce yürürlükte olan uygulamada yabancı plakalı aracı yalnızca tescil sahibi kullanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen şartların sağlanması halinde araç sahibi dışındaki bazı kişilerin de aracı kullanabilmesine imkân tanındı.
Bakan Mustafa Çiftçi, yapılan değişiklikle yabancı plakalı araç sahiplerinin Türkiye'de bulundukları süre içinde karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunların önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Altsoy ve üstsoy için yeni hak tanındı
Düzenlemeye göre, araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yabancı plakalı araçlar araç sahibi araçta olmasa bile yurt dışında ikamet eden eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba ile çocukları ve torunları tarafından kullanılabilecek.
Bu değişiklik, aile bireylerinin uzun yolculuklarda araç kullanımına daha esnek şekilde katılabilmesini mümkün hale getiriyor.
Araç sahibinin araçta bulunması şartıyla kullanım genişledi
Yeni uygulamayla birlikte araç sahibinin taşıtta bulunması koşuluyla, yabancı plakalı araçlar yurt dışında ikamet eden diğer kişiler tarafından da kullanılabilecek.
Ayrıca acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişiler de yabancı plakalı aracı kullanabilecek.
Trafik güvenliğinin desteklenmesi amaçlanıyor
Düzenlemeyle, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmesine olanak sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, sürücü yorgunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin desteklenmesinin de düzenlemenin amaçları arasında yer aldığını belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Gurbetçilerin yabancı plakalı araç kullanımında yeni dönem
İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının ortak çalışmasıyla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili uygulamada değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemeyle gurbetçilerin yaşadığı bazı idari sorunların azaltılmasının amaçlandığını bildirdi.
Daha önce yürürlükte olan uygulamada yabancı plakalı aracı yalnızca tescil sahibi kullanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen şartların sağlanması halinde araç sahibi dışındaki bazı kişilerin de aracı kullanabilmesine imkân tanındı.
Bakan Mustafa Çiftçi, yapılan değişiklikle yabancı plakalı araç sahiplerinin Türkiye'de bulundukları süre içinde karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunların önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Altsoy ve üstsoy için yeni hak tanındı
Düzenlemeye göre, araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yabancı plakalı araçlar araç sahibi araçta olmasa bile yurt dışında ikamet eden eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba ile çocukları ve torunları tarafından kullanılabilecek.
Bu değişiklik, aile bireylerinin uzun yolculuklarda araç kullanımına daha esnek şekilde katılabilmesini mümkün hale getiriyor.
Araç sahibinin araçta bulunması şartıyla kullanım genişledi
Yeni uygulamayla birlikte araç sahibinin taşıtta bulunması koşuluyla, yabancı plakalı araçlar yurt dışında ikamet eden diğer kişiler tarafından da kullanılabilecek.
Ayrıca acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişiler de yabancı plakalı aracı kullanabilecek.
Trafik güvenliğinin desteklenmesi amaçlanıyor
Düzenlemeyle, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmesine olanak sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, sürücü yorgunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin desteklenmesinin de düzenlemenin amaçları arasında yer aldığını belirtti.
Çok Okunanlar