Hürmüz Boğazı geriliminde ABD ve İran'dan peş peşe mesajlar
Hürmüz Boğazı geriliminde ABD ve İran'dan peş peşe mesajlar
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını ancak İran gemileri ile İran'ın müşterilerine yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı. Trump, diğer ülkelerin boğazı serbest şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtirken, bölgedeki güvenliğin ABD tarafından sağlanacağını ve taşınan tüm kargolardan yüzde 20 oranında ücret alınacağını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 18:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fox News'de yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanan Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini üstleneceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Boğazın koruyucusu olacağız." ifadelerini kullandı.
Trump, güvenliğin sağlanmasının bir maliyeti olduğunu savunarak, boğazdan geçen kargolardan yüzde 20 oranında ücret alınacağını söyledi. Ayrıca, İran ile daha önce varılan anlaşmanın Tahran yönetimi tarafından ihlal edildiğini öne sürdü.
İran'dan ABD açıklamalarına sert yanıt
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve belirlenen rota dışında boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceğini ifade etti. Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Zülfikari, ABD operasyonlarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceğini ve çatışmaların bölgeye yayılabileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı ABD'yi sorumlu tuttu
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında son gelişmelerin sorumluluğunun ABD'de olduğunu savundu.
Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı geçişlerine ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle sonuç alınamadığını öne sürdü. Bekayi ayrıca İran'ın ulusal güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağını ifade etti.
Patlama sesleri ve saldırı iddiaları gündeme geldi
İran basınında yer alan haberlerde, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas ile Keşm Adası yakınlarından patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda Nain ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD ordusunun 7 Temmuz'dan bu yana İran'ın güney kıyılarına aralıklarla saldırılar düzenlediği yönündeki iddialar da gündemde yer aldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hürmüz Boğazı geriliminde ABD ve İran'dan peş peşe mesajlar
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını ancak İran gemileri ile İran'ın müşterilerine yönelik deniz ablukasının yeniden uygulanacağını açıkladı. Trump, diğer ülkelerin boğazı serbest şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtirken, bölgedeki güvenliğin ABD tarafından sağlanacağını ve taşınan tüm kargolardan yüzde 20 oranında ücret alınacağını duyurdu.
Fox News'de yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanan Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini üstleneceğini belirterek, "Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz. Boğazın koruyucusu olacağız." ifadelerini kullandı.
Trump, güvenliğin sağlanmasının bir maliyeti olduğunu savunarak, boğazdan geçen kargolardan yüzde 20 oranında ücret alınacağını söyledi. Ayrıca, İran ile daha önce varılan anlaşmanın Tahran yönetimi tarafından ihlal edildiğini öne sürdü.
İran'dan ABD açıklamalarına sert yanıt
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve belirlenen rota dışında boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceğini ifade etti. Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Zülfikari, ABD operasyonlarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceğini ve çatışmaların bölgeye yayılabileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı ABD'yi sorumlu tuttu
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında son gelişmelerin sorumluluğunun ABD'de olduğunu savundu.
Bekayi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı geçişlerine ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü ancak ABD'nin Umman üzerindeki baskısı nedeniyle sonuç alınamadığını öne sürdü. Bekayi ayrıca İran'ın ulusal güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağını ifade etti.
Patlama sesleri ve saldırı iddiaları gündeme geldi
İran basınında yer alan haberlerde, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas ile Keşm Adası yakınlarından patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) aktardığına göre İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, ABD'nin sabaha karşı düzenlediği saldırıda Nain ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD ordusunun 7 Temmuz'dan bu yana İran'ın güney kıyılarına aralıklarla saldırılar düzenlediği yönündeki iddialar da gündemde yer aldı.
Çok Okunanlar