Kemal Kılıçdaroğlu:" Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok ama paralel yapı olmaz"
Kemal Kılıçdaroğlu:" Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok ama paralel yapı olmaz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında CHP'deki iç tartışmalar, mutlak butlan davası ve parti yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, parti içinde "paralel yapı" oluşumuna izin verilemeyeceğini söyledi. Açıklamalar, CHP'de yaşanan tartışmaların seyrine ilişkin yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 13.07.2026 20:43
Haber Güncellenme Tarihi: 13.07.2026 20:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP başkanvekili Özgür Özel ile en son yaklaşık bir buçuk ay önce görüştüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Şu anki hali paralel yapı. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'nin bölünmediğini söyledi
CHP'nin iç tartışmaların yaşandığı bir parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu durumun doğal karşılanması gerektiğini söyledi. Partinin bölünmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bölünmesi Erdoğan'ın işine yarar. Kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet eder." dedi.
Mutlak butlan davasına ilişkin açıklama
Mutlak butlan davasına da değinen Kılıçdaroğlu, dava kapsamında ifade verenlerin CHP'liler olduğunu belirtti. Sürecin ilk gündeme geldiği dönemde parti kurultayında şaibe olmayacağını söyleyen kişinin kendisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kayyum ile mutlak butlan ihtimallerine ilişkin daha önce yapılan görüşmeleri de anlattı.
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Kemal Kılıçdaroğlu:" Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok ama paralel yapı olmaz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında CHP'deki iç tartışmalar, mutlak butlan davası ve parti yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, parti içinde "paralel yapı" oluşumuna izin verilemeyeceğini söyledi. Açıklamalar, CHP'de yaşanan tartışmaların seyrine ilişkin yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.
CHP başkanvekili Özgür Özel ile en son yaklaşık bir buçuk ay önce görüştüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Şu anki hali paralel yapı. Paralel yapı nerede olurdu? Buna şimdilik bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'nin bölünmediğini söyledi
CHP'nin iç tartışmaların yaşandığı bir parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu durumun doğal karşılanması gerektiğini söyledi. Partinin bölünmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bölünmesi Erdoğan'ın işine yarar. Kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet eder." dedi.
Mutlak butlan davasına ilişkin açıklama
Mutlak butlan davasına da değinen Kılıçdaroğlu, dava kapsamında ifade verenlerin CHP'liler olduğunu belirtti. Sürecin ilk gündeme geldiği dönemde parti kurultayında şaibe olmayacağını söyleyen kişinin kendisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kayyum ile mutlak butlan ihtimallerine ilişkin daha önce yapılan görüşmeleri de anlattı.
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