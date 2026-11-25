ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 büyüdü. Piyasa beklentisinin yüzde 3,5 olduğu dönemde ekonomik büyümenin bileşenleri, açıklanacak sonraki GSYH verileri açısından önem taşıyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 18:01
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 18:02
Kaynak:
AA
Büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Temmuz-eylül döneminde reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı, piyasa beklentisinin 0,8 puan üzerinde gerçekleşti.
Tüketici harcamaları ve yatırımlar büyümeyi destekledi
Tüketici harcamaları ve yatırımlar ekonomik büyümeyi destekleyen kalemler arasında yer aldı. Kamu harcamalarındaki artış da büyümeye katkı sağladı.
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ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentileri aştı
ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,3 büyüdü. Piyasa beklentisinin yüzde 3,5 olduğu dönemde ekonomik büyümenin bileşenleri, açıklanacak sonraki GSYH verileri açısından önem taşıyor.
Büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Temmuz-eylül döneminde reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı, piyasa beklentisinin 0,8 puan üzerinde gerçekleşti.
Tüketici harcamaları ve yatırımlar büyümeyi destekledi
Tüketici harcamaları ve yatırımlar ekonomik büyümeyi destekleyen kalemler arasında yer aldı. Kamu harcamalarındaki artış da büyümeye katkı sağladı.
Kaynak: AA
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