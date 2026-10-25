ABD'de üniversite yakınında silahlı saldırı: 12 yaralı
ABD'de üniversite yakınında silahlı saldırı: 12 yaralı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tallahassee kentinde, Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı. Tallahassee polisinin açıklamasına göre yaralılardan 11'i ateşli silahla, biri ise saldırı öncesinde yaşanan arbede sırasında yaralandı. En az 3 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 25.10.2026 15:17
Haber Güncellenme Tarihi: 25.10.2026 15:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tallahassee polisi, Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Açıklamada, olayda toplam 12 kişinin yaralandığı ve yaralıların 6'sının çocuk olduğu belirtildi.
Polis, yaralanan 11 kişinin ateşli silahla vurulduğunu, bir kişinin ise olay sırasında yaşanan fiziksel arbede nedeniyle yaralandığını bildirdi. Saldırının öncesinde taraflar arasında kavga yaşandığına ilişkin ilk bulguların değerlendirildiği aktarıldı.
Yaralılardan en az 3'ünün durumu ağır
Tallahassee polisinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralananlardan en az 3'ünün sağlık durumu ağır olarak değerlendirildi. Diğer 9 kişinin durumunun ise stabil olduğu açıklandı.
ABD basınında yer alan haberlerde, yaralılar arasındaki en küçük çocuğun 11 yaşında olduğu belirtildi. Çocukların yaşlarına ve diğer yaralıların kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Polis saldırı öncesindeki arbedeyi araştırıyor
İlk belirlemelere göre silahlı saldırıdan önce olay yerinde taraflar arasında fiziksel bir arbede yaşandı. Tallahassee polisi, kavga ile silahlı saldırı arasındaki bağlantıyı belirlemek amacıyla soruşturma yürütüyor.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimlikleri ile gözaltı durumuna ilişkin kaynak açıklamada bilgi verilmedi. Olayın nedeni ve nasıl geliştiğine ilişkin incelemeler devam ediyor.
Emniyet Müdürü Revell'den açıklama
Tallahassee Emniyet Müdürü Lawrence Revell, saldırıda çocukların da yaralanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Revell, "Yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu bilmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı.
Emniyet birimleri, saldırının meydana geldiği bölgedeki olayın koşullarını ve sorumlularını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi'nden açıklama
Saldırının üniversite yakınlarında meydana gelmesinin ardından Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi de açıklama yayımladı. Üniversite yönetimi, öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinin öncelikleri arasında bulunduğunu bildirdi.
FAMU'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ve personelimizin emniyeti ve güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam etmektedir."
Üniversite yönetiminin açıklamasında, olayın doğrudan kampüs içerisinde gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor
Tallahassee polisi, 12 kişinin yaralandığı saldırının öncesinde yaşanan fiziksel arbedeyi ve silah kullanımına ilişkin koşulları araştırıyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
ABD'de üniversite yakınında silahlı saldırı: 12 yaralı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tallahassee kentinde, Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi (FAMU) yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı. Tallahassee polisinin açıklamasına göre yaralılardan 11'i ateşli silahla, biri ise saldırı öncesinde yaşanan arbede sırasında yaralandı. En az 3 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tallahassee polisi, Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Açıklamada, olayda toplam 12 kişinin yaralandığı ve yaralıların 6'sının çocuk olduğu belirtildi.
Polis, yaralanan 11 kişinin ateşli silahla vurulduğunu, bir kişinin ise olay sırasında yaşanan fiziksel arbede nedeniyle yaralandığını bildirdi. Saldırının öncesinde taraflar arasında kavga yaşandığına ilişkin ilk bulguların değerlendirildiği aktarıldı.
Yaralılardan en az 3'ünün durumu ağır
Tallahassee polisinin verdiği bilgilere göre saldırıda yaralananlardan en az 3'ünün sağlık durumu ağır olarak değerlendirildi. Diğer 9 kişinin durumunun ise stabil olduğu açıklandı.
ABD basınında yer alan haberlerde, yaralılar arasındaki en küçük çocuğun 11 yaşında olduğu belirtildi. Çocukların yaşlarına ve diğer yaralıların kimliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Polis saldırı öncesindeki arbedeyi araştırıyor
İlk belirlemelere göre silahlı saldırıdan önce olay yerinde taraflar arasında fiziksel bir arbede yaşandı. Tallahassee polisi, kavga ile silahlı saldırı arasındaki bağlantıyı belirlemek amacıyla soruşturma yürütüyor.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimlikleri ile gözaltı durumuna ilişkin kaynak açıklamada bilgi verilmedi. Olayın nedeni ve nasıl geliştiğine ilişkin incelemeler devam ediyor.
Emniyet Müdürü Revell'den açıklama
Tallahassee Emniyet Müdürü Lawrence Revell, saldırıda çocukların da yaralanmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Revell, "Yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu bilmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı.
Emniyet birimleri, saldırının meydana geldiği bölgedeki olayın koşullarını ve sorumlularını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi'nden açıklama
Saldırının üniversite yakınlarında meydana gelmesinin ardından Florida Tarım ve Mekanik Üniversitesi de açıklama yayımladı. Üniversite yönetimi, öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinin öncelikleri arasında bulunduğunu bildirdi.
FAMU'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Üniversite yönetiminin açıklamasında, olayın doğrudan kampüs içerisinde gerçekleştiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor
Tallahassee polisi, 12 kişinin yaralandığı saldırının öncesinde yaşanan fiziksel arbedeyi ve silah kullanımına ilişkin koşulları araştırıyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Çok Okunanlar