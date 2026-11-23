OpenAI'dan yapay zeka için ortak sınır önerisi: Geliştiricilere çağrı
OpenAI'dan yapay zeka için ortak sınır önerisi: Geliştiricilere çağrı
OpenAI Başbilimcisi Jakub Pachocki, giderek güçlenen yapay zeka modellerinin oluşturabileceği risklere karşı teknoloji şirketlerine ortak hareket etme çağrısı yaptı. Pachocki, yapay zeka gelişimini ölçmek için ortak standartlar belirlenmesini ve güvenlik mekanizmaları yeterli seviyeye ulaşana kadar belirli yetenek eşiklerinin aşılmamasını önerdi.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 07:45
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 09:47
Kaynak:
AA
Yapay zeka teknolojisindeki hızlı ilerleme, güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. OpenAI yönetiminden gelen yeni öneri ise sektörde ortak sınırlar belirlenmesi gerektiğine işaret ediyor.
Yapay zeka şirketlerine ortak standart çağrısı
OpenAI Başbilimcisi Jakub Pachocki, CEO Sam Altman'ın da desteklediği önerisini bir blog yazısında paylaştı. Pachocki, yapay zeka geliştiricilerinin giderek daha güçlü hale gelen modeller için ortak sınırlar benimsemesi gerektiğini savundu.
Önerinin merkezinde ise "perplexity" adı verilen ölçüm yöntemi bulunuyor. Pachocki, bu değerin yapay zeka modellerinin bir sonraki veri birimini, yani token'ı ne kadar başarılı tahmin edebildiğini gösterdiğini belirtti. Daha düşük perplexity değerinin daha başarılı tahminlere işaret ettiğini ifade etti.
Güvenlik mekanizmaları gelişene kadar sınırlar korunmalı
Pachocki, yapay zeka sistemlerinin davranışlarını anlama ve takip etme kapasitesi belirli bir seviyeye ulaşana kadar geliştiricilerin ortak yetenek sınırlarına bağlı kalmasını önerdi.
Bu yaklaşımın yalnızca perplexity ölçümüne değil, farklı performans göstergelerine de dayanabileceğini belirten Pachocki, şu ifadeleri kullandı:
"Yapay zeka davranışlarını anlama ve izleme becerimiz belirli bir somut dönüm noktasına ulaşana kadar geliştiricilerin aşmamayı taahhüt edeceği, perplexity ve diğer ölçümlere dayalı ortak sınırlar da öneriyorum."
2027 yılına dikkat çekti
Pachocki, yapay zeka eğitim yöntemlerinde 2027 yılı itibarıyla köklü ilerlemeler yaşanabileceğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin, teknolojinin ilerleme hızını artırabileceğini ve güvenlik alanındaki çalışmaların geride kalmasına neden olabileceğini belirtti.
OpenAI Başbilimcisi, yeni izleme ve güvenlik mekanizmaları devreye girene kadar şirketlerin üzerinde uzlaşılmış yetenek eşiklerini aşmamayı taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.
Öneri, yapay zeka sektöründe teknolojik ilerleme ile güvenlik arasındaki dengenin nasıl kurulacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
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OpenAI'dan yapay zeka için ortak sınır önerisi: Geliştiricilere çağrı
OpenAI Başbilimcisi Jakub Pachocki, giderek güçlenen yapay zeka modellerinin oluşturabileceği risklere karşı teknoloji şirketlerine ortak hareket etme çağrısı yaptı. Pachocki, yapay zeka gelişimini ölçmek için ortak standartlar belirlenmesini ve güvenlik mekanizmaları yeterli seviyeye ulaşana kadar belirli yetenek eşiklerinin aşılmamasını önerdi.
Yapay zeka teknolojisindeki hızlı ilerleme, güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. OpenAI yönetiminden gelen yeni öneri ise sektörde ortak sınırlar belirlenmesi gerektiğine işaret ediyor.
Yapay zeka şirketlerine ortak standart çağrısı
OpenAI Başbilimcisi Jakub Pachocki, CEO Sam Altman'ın da desteklediği önerisini bir blog yazısında paylaştı. Pachocki, yapay zeka geliştiricilerinin giderek daha güçlü hale gelen modeller için ortak sınırlar benimsemesi gerektiğini savundu.
Önerinin merkezinde ise "perplexity" adı verilen ölçüm yöntemi bulunuyor. Pachocki, bu değerin yapay zeka modellerinin bir sonraki veri birimini, yani token'ı ne kadar başarılı tahmin edebildiğini gösterdiğini belirtti. Daha düşük perplexity değerinin daha başarılı tahminlere işaret ettiğini ifade etti.
Güvenlik mekanizmaları gelişene kadar sınırlar korunmalı
Pachocki, yapay zeka sistemlerinin davranışlarını anlama ve takip etme kapasitesi belirli bir seviyeye ulaşana kadar geliştiricilerin ortak yetenek sınırlarına bağlı kalmasını önerdi.
Bu yaklaşımın yalnızca perplexity ölçümüne değil, farklı performans göstergelerine de dayanabileceğini belirten Pachocki, şu ifadeleri kullandı:
"Yapay zeka davranışlarını anlama ve izleme becerimiz belirli bir somut dönüm noktasına ulaşana kadar geliştiricilerin aşmamayı taahhüt edeceği, perplexity ve diğer ölçümlere dayalı ortak sınırlar da öneriyorum."
2027 yılına dikkat çekti
Pachocki, yapay zeka eğitim yöntemlerinde 2027 yılı itibarıyla köklü ilerlemeler yaşanabileceğine dikkat çekti. Bu gelişmelerin, teknolojinin ilerleme hızını artırabileceğini ve güvenlik alanındaki çalışmaların geride kalmasına neden olabileceğini belirtti.
OpenAI Başbilimcisi, yeni izleme ve güvenlik mekanizmaları devreye girene kadar şirketlerin üzerinde uzlaşılmış yetenek eşiklerini aşmamayı taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.
Öneri, yapay zeka sektöründe teknolojik ilerleme ile güvenlik arasındaki dengenin nasıl kurulacağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Reutersc
Kaynak: AA
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