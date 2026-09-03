''Balkan Kalkanı''nda ilk anlaşma! Türkiye ile Mısır mutabakat zaptı imzaladı
''Balkan Kalkanı''nda ilk anlaşma! Türkiye ile Mısır mutabakat zaptı imzaladı
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayii ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.
Haber Giriş Tarihi: 03.09.2026 15:10
Haber Güncellenme Tarihi: 03.09.2026 15:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı "Balkan Kalkanı" kapsamında Mısır ile mutabakat zaptı imzalandı.
Savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni ortak çalışma alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı, patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsıyor.
Fuardaki ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat nezaretinde MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesham Madkour Dakrouri tarafından imzalandı.
Mısır'da 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026 kapsamında, taraflar arasındaki savunma sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni adımların atılması hedefleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
''Balkan Kalkanı''nda ilk anlaşma! Türkiye ile Mısır mutabakat zaptı imzaladı
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı arasında patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayii ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.
MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı "Balkan Kalkanı" kapsamında Mısır ile mutabakat zaptı imzalandı.
Savunma sanayi alanındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni ortak çalışma alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı, patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsıyor.
Fuardaki ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat nezaretinde MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesham Madkour Dakrouri tarafından imzalandı.
Mısır'da 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026 kapsamında, taraflar arasındaki savunma sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni adımların atılması hedefleniyor.
Çok Okunanlar