Yönetimden tam destek! İsmail Kartal için yeni başlangıç
Yönetimden tam destek! İsmail Kartal için yeni başlangıç
1983'te Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye imza atarak sarı lacivertli macerasına başlayan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal istifa sonrası ilk sınavına Gaziantep FK karşısında çıkacak. İşte detaylar....
Haber Giriş Tarihi: 14.09.2026 10:02
Haber Güncellenme Tarihi: 14.09.2026 10:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
1 Temmuz 1983'te Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye imza atarak Sarı-Lacivertli macerasını başlatan İsmail Kartal, kaderin bir cilvesiyle yıllar sonra yine aynı rotada buluştu. Roma beraberliği sonrası gelen şok istifa kararı yalnızca 24 saat sürerken, tecrübeli teknik adam kulübe kısa sürede geri döndü. Kartal, bu çalkantılı sürecin ardından Sarı-Lacivertli ekipteki yeni sayfasını yine Gaziantep deplasmanında açacak. Kartal, 43 yıl önce ilk adımı attığı kulübe gelmesine vesile olan rakibi karşısında, şimdi kaderini yeniden yazmaya hazırlanıyor.
YÖNETİM TAMAMEN ARKASINDA
Sarı-Lacivertli yönetim, G.Antep deplasmanında yaşanabilecek olası bir puan kaybına rağmen deneyimli isim ile yola devam etmeyi düşünüyor. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal ile ilgili "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. 'Devam edeceksin' dedim, bitti. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur, onu da bilin! Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz! Hepiniz bilin ve yorumlarınızı ona göre yapın"ifadelerini kullanmıştı.
MARCO ASENSİO OYNAMAYACAK
Fenerbahçe, Antep deplasmanında iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio ile tedavisi devam eden Jayden Oosterwolde zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Asensio'nun önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Gaziantep ile Fenerbahçe arasında ligde oynanan son 9 karşılmayı Sarı-Lacivertliler kazandı. Kanarya, bu süreçteki 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Taraflar arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0'lık skorla elde etmişti.
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Yönetimden tam destek! İsmail Kartal için yeni başlangıç
1983'te Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye imza atarak sarı lacivertli macerasına başlayan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal istifa sonrası ilk sınavına Gaziantep FK karşısında çıkacak. İşte detaylar....
1 Temmuz 1983'te Gaziantep'ten Fenerbahçe'ye imza atarak Sarı-Lacivertli macerasını başlatan İsmail Kartal, kaderin bir cilvesiyle yıllar sonra yine aynı rotada buluştu. Roma beraberliği sonrası gelen şok istifa kararı yalnızca 24 saat sürerken, tecrübeli teknik adam kulübe kısa sürede geri döndü. Kartal, bu çalkantılı sürecin ardından Sarı-Lacivertli ekipteki yeni sayfasını yine Gaziantep deplasmanında açacak. Kartal, 43 yıl önce ilk adımı attığı kulübe gelmesine vesile olan rakibi karşısında, şimdi kaderini yeniden yazmaya hazırlanıyor.
YÖNETİM TAMAMEN ARKASINDA
Sarı-Lacivertli yönetim, G.Antep deplasmanında yaşanabilecek olası bir puan kaybına rağmen deneyimli isim ile yola devam etmeyi düşünüyor. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal ile ilgili "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. 'Devam edeceksin' dedim, bitti. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur, onu da bilin! Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz! Hepiniz bilin ve yorumlarınızı ona göre yapın"ifadelerini kullanmıştı.
MARCO ASENSİO OYNAMAYACAK
Fenerbahçe, Antep deplasmanında iki oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio ile tedavisi devam eden Jayden Oosterwolde zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Asensio'nun önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Gaziantep ile Fenerbahçe arasında ligde oynanan son 9 karşılmayı Sarı-Lacivertliler kazandı. Kanarya, bu süreçteki 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Taraflar arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0'lık skorla elde etmişti.
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