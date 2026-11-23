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Bakırköy'de metruk bina sokağa çöktü! Araçlar enkaz altında kaldı
Bakırköy'de iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sokakta bulunan 2 araçta hasar oluştu.
Yenimahalle'deki Yanık Ses Sokak'taki iki katlı tarihi metruk binanın üst kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sokakta bulunan 2 araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, zabıta, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Polis binanın bulunduğu sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı.
Ekiplerin binadaki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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