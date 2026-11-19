32 ile ''sarı'' kodlu uyarı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
32 ile ''sarı'' kodlu uyarı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olması istendi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:31
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:31
Kaynak:
AA
Türkiye genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarı haritasını güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış sebebiyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu tam 32 il için "sarı" kodlu uyarı verildi.
Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre illerin karşılaşacağı hava olayları şöyle sınıflandırıldı:
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Yapılan 17 İl: İstanbul, Amasya, Bilecik, Bursa, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova.Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapılan 8 İl: Bingöl, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Tunceli ve Van.Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapılan 7 İl: Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.SEL, ÇATI UÇMASI VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİNE DİKKAT!
Yetkililer; kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve heyelan ile şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
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32 ile ''sarı'' kodlu uyarı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olması istendi.
Türkiye genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarı haritasını güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış sebebiyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu tam 32 il için "sarı" kodlu uyarı verildi.
Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre illerin karşılaşacağı hava olayları şöyle sınıflandırıldı:
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Yapılan 17 İl: İstanbul, Amasya, Bilecik, Bursa, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova.Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapılan 8 İl: Bingöl, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Tunceli ve Van.Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Yapılan 7 İl: Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.SEL, ÇATI UÇMASI VE BACA GAZI ZEHİRLENMESİNE DİKKAT!
Yetkililer; kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve heyelan ile şiddetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA
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