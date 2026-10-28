Yeni teknik direktör kim olacak? Fenerbahçe'de Antonio Conte ismi ön planda
Yeni teknik direktör kim olacak? Fenerbahçe'de Antonio Conte ismi ön planda
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertli kulübün idarecilerinin birçoğu sezona yabancı bir teknik adamla devam edilmesini istiyor. En ciddi aday ise Antonio Conte. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de beklenen son gerçekleşti. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa talebi Sarı-Lacivertli Yönetim tarafından kabul edildi. Başkan Aziz Yıldırım, futbolculara bu kararı bizzat kendisi açıkladı. Bu kararın resmiyet kazanmasının ardından dördüncü Kartal dönemi de sona ermiş oldu. Dün yapılan toplantılarda idarecilerin birçoğu sezona yabancı teknik adamla devam edilmesi gerektiğini net şekilde dile getirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in masasında yer alan isimler de netleşmeye başladı. En ciddi aday şu an hiçbir takımı çalıştırmayan Antonio Conte... Juventus, Napoli, Inter, Tottenham ve Chelsea gibi dev takımlarda görev yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı teklife sıcak bakıyor. Lugano'nun İsviçreli çalıştırıcısı Mattia Croci-Torti de listede yer alan diğer bir isim. 44 yaşındaki teknik adamın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Milli takımdan ayrılan Montella, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Domenico Tedesco ve Emre Belözoğlu isimleri de kulislerde konuşulan diğer isimler. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör sorununu kısa süre içinde çözmeyi planlıyor.
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Yeni teknik direktör kim olacak? Fenerbahçe'de Antonio Conte ismi ön planda
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertli kulübün idarecilerinin birçoğu sezona yabancı bir teknik adamla devam edilmesini istiyor. En ciddi aday ise Antonio Conte. İşte detaylar...
Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de beklenen son gerçekleşti. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifa talebi Sarı-Lacivertli Yönetim tarafından kabul edildi. Başkan Aziz Yıldırım, futbolculara bu kararı bizzat kendisi açıkladı. Bu kararın resmiyet kazanmasının ardından dördüncü Kartal dönemi de sona ermiş oldu. Dün yapılan toplantılarda idarecilerin birçoğu sezona yabancı teknik adamla devam edilmesi gerektiğini net şekilde dile getirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in masasında yer alan isimler de netleşmeye başladı. En ciddi aday şu an hiçbir takımı çalıştırmayan Antonio Conte... Juventus, Napoli, Inter, Tottenham ve Chelsea gibi dev takımlarda görev yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı teklife sıcak bakıyor. Lugano'nun İsviçreli çalıştırıcısı Mattia Croci-Torti de listede yer alan diğer bir isim. 44 yaşındaki teknik adamın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Milli takımdan ayrılan Montella, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Domenico Tedesco ve Emre Belözoğlu isimleri de kulislerde konuşulan diğer isimler. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör sorununu kısa süre içinde çözmeyi planlıyor.
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