Ve Mauro Icardi hayırlı olsun! Sürpriz takımı resmen duyurdular
Ve Mauro Icardi hayırlı olsun! Sürpriz takımı resmen duyurdular
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor. Arjantinli golcünün geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşanırken transfer gündemi yeniden hareketlendi. İşte Mauro Icardi haberinin devamı...
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 08:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezonların ardından geçen yaz takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni takımı netleşiyor.
3 ayı aşkın bir süredir kulüpsüz olan Mauro Icardi için beklenen haber sonunda geldi. Buna göre Icardi, bambaşka bir adresin yolunu tutuyor.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; LaLiga takımlarından Real Betis, Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor. Buna göre İspanyol ekibinin, deneyimli forveti kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
LaLiga'da forma giymeye sıcak bakan Mauro Icardi'nin, Real Betis'e transferine de olumlu yaklaştığı ancak transferin gerçekleşmesi için tarafların anlaşma sağlaması gerektiği belirtildi. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Mauro Icardi, kariyerine Real Betis'te devam edecek.
GALATASARAY GÜNLERİ
Galatasaray formasıyla toplamda 134 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet, 25 de asist katkısı verdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ve Mauro Icardi hayırlı olsun! Sürpriz takımı resmen duyurdular
Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor. Arjantinli golcünün geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşanırken transfer gündemi yeniden hareketlendi. İşte Mauro Icardi haberinin devamı...
Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezonların ardından geçen yaz takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni takımı netleşiyor.
3 ayı aşkın bir süredir kulüpsüz olan Mauro Icardi için beklenen haber sonunda geldi. Buna göre Icardi, bambaşka bir adresin yolunu tutuyor.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; LaLiga takımlarından Real Betis, Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor. Buna göre İspanyol ekibinin, deneyimli forveti kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
LaLiga'da forma giymeye sıcak bakan Mauro Icardi'nin, Real Betis'e transferine de olumlu yaklaştığı ancak transferin gerçekleşmesi için tarafların anlaşma sağlaması gerektiği belirtildi. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Mauro Icardi, kariyerine Real Betis'te devam edecek.
GALATASARAY GÜNLERİ
Galatasaray formasıyla toplamda 134 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet, 25 de asist katkısı verdi.
Çok Okunanlar