Hakan Fidan'dan İstanbul zirvesinde ateşkes mesajı
Hakan Fidan'dan İstanbul zirvesinde ateşkes mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İran savaşı, bölgesel güvenlik, ateşkes girişimleri ve Hürmüz Boğazı'nın durumu ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizmasının yedinci toplantısına Avrupa ülkelerinden de katılım sağlandı. Görüşmelerde çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve diplomatik çözüm yolları üzerinde duruldu.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 18:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. R4 mekanizması kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere E3 ülkeleri İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları da katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İtalya'nın da katılımıyla R4+E3 formatında temaslar gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel güvenlik meseleleri, devam eden çatışmalar ve diplomatik girişimler değerlendirildi.
R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde kalıcı istikrarı desteklemek ve bölgesel meselelerde diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.
Hakan Fidan'dan ateşkes ve diplomasi açıklaması
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katılımcı ülkelerin çatışmaların sona erdirilmesi konusunda ortak bir yaklaşım sergilediğini belirtti.
Fidan, görüşmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bütün konuları masaya yatırdık. Masadaki bütün ülkeler daha fazla savaş istemiyor. Ateşkese taraftarlar. Bütün ülkeler diplomasinin tek yol olduğuna inanıyor."
Fidan ayrıca toplantıyı son aylardaki en önemli diplomatik gelişmelerden biri olarak nitelendirdi. Görüşmelerde savaşın bölgesel ölçekte yayılmasını önlemeye yönelik diplomatik seçeneklerin ele alındığını aktardı.
Hürmüz Boğazı ve küresel piyasalar gündemde
İran savaşı kapsamında Hürmüz Boğazı'nın durumu da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Fidan, boğazın yeniden açılması ve piyasalardaki koşulların normalleşmesi gerektiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, konuya ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Savaşın yayılmasına müsaade etmeden neler yapılabileceğini konuştuk. Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve piyasaların düzelmesi lazım. Ancak İran'a saldırıyı hiçbir ülke onaylamıyor. Diplomatik yollarla çözülmesi gerekiyor."
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ndeki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları açısından stratejik bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. Bölgedeki deniz trafiğinin durumu, enerji arzı ve uluslararası ticaret açısından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışı
Fidan, R4 ve E3 formatlarının kendi coğrafyalarındaki sorunlarla ilgilenen diplomatik mekanizmalar olduğunu belirtti. İki grubun bir araya gelmesinin, bölgesel meselelerin daha geniş katılımla ele alınmasına imkân sağladığını ifade etti.
Fidan, "Bizim bölgesel 4'lümüzün ortaya koyduğu önemli çözümler var. Bir araya gelip sorunlara toplu çözüm bulmak istedik" dedi.
Toplantıda ateşkes girişimleri ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslar üzerinde duruldu.
Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ulaştırılması görüşüldü
İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılması konusu da ele alındı. Fidan, tahıl sevkiyatına ilişkin seçeneklerin değerlendirildiğini ve toplantıda bazı önerilerin gündeme getirildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'daki tahılı nasıl dünyaya çıkarabiliriz, bunun hakkında görüşmeler yaptık. Bazı öneriler getirildi" ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde gündeme gelen önerilerin ayrıntılarına ve uygulanmasına ilişkin somut bir takvim açıklanmadı. Tahıl sevkiyatı, deniz taşımacılığı ve gıda tedarik zincirleriyle bağlantılı başlıklar diplomatik temasların gündeminde yer aldı.
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Hakan Fidan'dan İstanbul zirvesinde ateşkes mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İran savaşı, bölgesel güvenlik, ateşkes girişimleri ve Hürmüz Boğazı'nın durumu ele alındı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizmasının yedinci toplantısına Avrupa ülkelerinden de katılım sağlandı. Görüşmelerde çatışmaların yayılmasının önlenmesi ve diplomatik çözüm yolları üzerinde duruldu.
Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Yedinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. R4 mekanizması kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere E3 ülkeleri İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanları da katıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İtalya'nın da katılımıyla R4+E3 formatında temaslar gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel güvenlik meseleleri, devam eden çatışmalar ve diplomatik girişimler değerlendirildi.
R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde kalıcı istikrarı desteklemek ve bölgesel meselelerde diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.
Hakan Fidan'dan ateşkes ve diplomasi açıklaması
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katılımcı ülkelerin çatışmaların sona erdirilmesi konusunda ortak bir yaklaşım sergilediğini belirtti.
Fidan, görüşmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bütün konuları masaya yatırdık. Masadaki bütün ülkeler daha fazla savaş istemiyor. Ateşkese taraftarlar. Bütün ülkeler diplomasinin tek yol olduğuna inanıyor."
Fidan ayrıca toplantıyı son aylardaki en önemli diplomatik gelişmelerden biri olarak nitelendirdi. Görüşmelerde savaşın bölgesel ölçekte yayılmasını önlemeye yönelik diplomatik seçeneklerin ele alındığını aktardı.
Hürmüz Boğazı ve küresel piyasalar gündemde
İran savaşı kapsamında Hürmüz Boğazı'nın durumu da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Fidan, boğazın yeniden açılması ve piyasalardaki koşulların normalleşmesi gerektiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, konuya ilişkin açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Savaşın yayılmasına müsaade etmeden neler yapılabileceğini konuştuk. Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması ve piyasaların düzelmesi lazım. Ancak İran'a saldırıyı hiçbir ülke onaylamıyor. Diplomatik yollarla çözülmesi gerekiyor."
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ndeki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları açısından stratejik bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. Bölgedeki deniz trafiğinin durumu, enerji arzı ve uluslararası ticaret açısından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışı
Fidan, R4 ve E3 formatlarının kendi coğrafyalarındaki sorunlarla ilgilenen diplomatik mekanizmalar olduğunu belirtti. İki grubun bir araya gelmesinin, bölgesel meselelerin daha geniş katılımla ele alınmasına imkân sağladığını ifade etti.
Fidan, "Bizim bölgesel 4'lümüzün ortaya koyduğu önemli çözümler var. Bir araya gelip sorunlara toplu çözüm bulmak istedik" dedi.
Toplantıda ateşkes girişimleri ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslar üzerinde duruldu.
Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ulaştırılması görüşüldü
İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılması konusu da ele alındı. Fidan, tahıl sevkiyatına ilişkin seçeneklerin değerlendirildiğini ve toplantıda bazı önerilerin gündeme getirildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'daki tahılı nasıl dünyaya çıkarabiliriz, bunun hakkında görüşmeler yaptık. Bazı öneriler getirildi" ifadelerini kullandı.
Görüşmelerde gündeme gelen önerilerin ayrıntılarına ve uygulanmasına ilişkin somut bir takvim açıklanmadı. Tahıl sevkiyatı, deniz taşımacılığı ve gıda tedarik zincirleriyle bağlantılı başlıklar diplomatik temasların gündeminde yer aldı.
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