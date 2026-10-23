Çukurova Belediye Başkanı için görevden uzaklaştırma kararı
Çukurova Belediye Başkanı için görevden uzaklaştırma kararı
Adana'nın Çukurova ilçesinde Belediye Başkanı Emrah Kozay, belediye ve bağlı şirketin işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmayı gerekçe gösterdi. Kararın, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında geçici tedbir olarak alındığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 21:39
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 21:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, Adana'nın Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Emrah Kozay hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, kararın Kozay'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından alındığı belirtildi.
Görevden uzaklaştırma işleminin, devam eden adli süreç nedeniyle geçici bir idari tedbir niteliğinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, tedbirin ne kadar süre uygulanacağına ilişkin ayrıca bir takvim belirtilmedi.
Bakanlığın açıklamasına göre soruşturma, Çukurova Belediye Başkanlığı ile belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsıyor.
Soruşturma kapsamında ihale süreçleri, doğrudan temin işlemleri, personel istihdamı ve hakediş ödemelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor.
İçişleri Bakanlığından resmî açıklama
İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma kararına ilişkin yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, hakkında 'Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
Görevden uzaklaştırma kararının hukuki dayanağı
İçişleri Bakanlığı, Emrah Kozay hakkındaki kararın Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine dayandığını bildirdi.
Anayasa'nın 127. maddesi, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları ya da bu organların üyelerinin İçişleri Bakanı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilmesine imkân tanıyor.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi de belediye organları ve üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma işleminin uygulanmasına ilişkin hükümleri düzenliyor.
Çukurova Belediyesinde süreç nasıl işleyecek?
Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanlığı görevinin yürütülmesine ilişkin işlemler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Kanunun 45. maddesi, belediye başkanının görevden uzaklaştırılması durumunda belediye başkan vekilinin belirlenmesine ilişkin usulleri düzenliyor. Bununla birlikte uygulanacak yöntem, soruşturmanın hukuki niteliğine ve ilgili kanun hükümlerine göre belirlenecek.
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Çukurova Belediye Başkanı için görevden uzaklaştırma kararı
Adana'nın Çukurova ilçesinde Belediye Başkanı Emrah Kozay, belediye ve bağlı şirketin işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmayı gerekçe gösterdi. Kararın, Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında geçici tedbir olarak alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Adana'nın Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Emrah Kozay hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, kararın Kozay'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından alındığı belirtildi.
Görevden uzaklaştırma işleminin, devam eden adli süreç nedeniyle geçici bir idari tedbir niteliğinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, tedbirin ne kadar süre uygulanacağına ilişkin ayrıca bir takvim belirtilmedi.
Çukurova Belediyesindeki ihale işlemleri soruşturuluyor
Bakanlığın açıklamasına göre soruşturma, Çukurova Belediye Başkanlığı ile belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsıyor.
Soruşturma kapsamında ihale süreçleri, doğrudan temin işlemleri, personel istihdamı ve hakediş ödemelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları inceleniyor.
İçişleri Bakanlığından resmî açıklama
İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma kararına ilişkin yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, hakkında 'Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."
Görevden uzaklaştırma kararının hukuki dayanağı
İçişleri Bakanlığı, Emrah Kozay hakkındaki kararın Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine dayandığını bildirdi.
Anayasa'nın 127. maddesi, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları ya da bu organların üyelerinin İçişleri Bakanı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilmesine imkân tanıyor.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi de belediye organları ve üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma işleminin uygulanmasına ilişkin hükümleri düzenliyor.
Çukurova Belediyesinde süreç nasıl işleyecek?
Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanlığı görevinin yürütülmesine ilişkin işlemler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Kanunun 45. maddesi, belediye başkanının görevden uzaklaştırılması durumunda belediye başkan vekilinin belirlenmesine ilişkin usulleri düzenliyor. Bununla birlikte uygulanacak yöntem, soruşturmanın hukuki niteliğine ve ilgili kanun hükümlerine göre belirlenecek.
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