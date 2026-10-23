Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den ayrıldı!
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den ayrıldı!
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, yaklaşık 25 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve Yeni Parti'ye katıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Köymen, siyasi yolculuğunu Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'de sürdüreceğini belirterek Maltepe halkına hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:21
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 18:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, siyasi kariyerine ilişkin aldığı kararı sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. CHP'deki yaklaşık 25 yıllık üyeliğini sonlandırdığını belirten Köymen, Yeni Parti saflarına katıldığını açıkladı.
Köymen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim."
Parti değişikliği kararının gerekçelerini açıkladı
Siyasetin eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek anlamına geldiğini belirten Köymen, değişen koşullar karşısında yeni siyasi yollar oluşturmanın da bu sorumluluğun bir parçası olduğunu ifade etti.
Kararının siyasi geçmişini ve geleceğe yönelik hedeflerini yol arkadaşlarıyla değerlendirdiği bir sürecin ardından alındığını kaydeden Köymen, siyasi çalışmalarını farklı bir parti çatısı altında sürdüreceğini bildirdi.
Maltepe için çalışmaya devam edeceğini söyledi
Esin Köymen, parti değişikliğinin ardından Maltepe'deki görev ve sorumluluklarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü ve halkın iradesine bağlılığını sürdüreceğini belirtti.
Köymen, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim."
Yeni bir başlangıç mesajı verdi
Köymen, açıklamasının son bölümünde yeni siyasi dönemine ilişkin mesajlar paylaştı. Parti değişikliği kararını birlikte hareket ettiği yol arkadaşlarıyla değerlendirdiğini ifade etti.
"Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı" diyen Köymen, açıklamasını "Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun" sözleriyle tamamladı.
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Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen CHP'den ayrıldı!
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, yaklaşık 25 yıldır üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve Yeni Parti'ye katıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Köymen, siyasi yolculuğunu Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'de sürdüreceğini belirterek Maltepe halkına hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, siyasi kariyerine ilişkin aldığı kararı sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. CHP'deki yaklaşık 25 yıllık üyeliğini sonlandırdığını belirten Köymen, Yeni Parti saflarına katıldığını açıkladı.
Köymen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çeyrek asırdır üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti saflarına katıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim."
Parti değişikliği kararının gerekçelerini açıkladı
Siyasetin eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi ilkeleri doğrultusunda topluma karşı sorumluluk üstlenmek anlamına geldiğini belirten Köymen, değişen koşullar karşısında yeni siyasi yollar oluşturmanın da bu sorumluluğun bir parçası olduğunu ifade etti.
Kararının siyasi geçmişini ve geleceğe yönelik hedeflerini yol arkadaşlarıyla değerlendirdiği bir sürecin ardından alındığını kaydeden Köymen, siyasi çalışmalarını farklı bir parti çatısı altında sürdüreceğini bildirdi.
Maltepe için çalışmaya devam edeceğini söyledi
Esin Köymen, parti değişikliğinin ardından Maltepe'deki görev ve sorumluluklarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü ve halkın iradesine bağlılığını sürdüreceğini belirtti.
Köymen, açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da demokrasiye, laikliğe, hukukun üstünlüğüne, emeğe ve halkın iradesine bağlılıkla Maltepe halkı için çalışmaya devam edeceğim."
Yeni bir başlangıç mesajı verdi
Köymen, açıklamasının son bölümünde yeni siyasi dönemine ilişkin mesajlar paylaştı. Parti değişikliği kararını birlikte hareket ettiği yol arkadaşlarıyla değerlendirdiğini ifade etti.
"Şimdi, yola birlikte çıktığımız yol arkadaşlarımızla, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve yeni bir mücadele zamanı" diyen Köymen, açıklamasını "Yeni bir yol, yeni bir heyecan, aynı kararlılıkla, yolumuz açık olsun" sözleriyle tamamladı.
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