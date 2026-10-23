Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 22:17
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 22:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının kontrol altına alındığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi
Yangın ihbarının ardından itfaiye ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken diğer ekipler de olay yerinde görev yapıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılacak
Manisa'daki İnci Akü fabrikasında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.
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Manisa'da İnci Akü fabrikasında yangın çıktı
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangının kontrol altına alındığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi
Yangın ihbarının ardından itfaiye ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken diğer ekipler de olay yerinde görev yapıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılacak
Manisa'daki İnci Akü fabrikasında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.
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