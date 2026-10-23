Borsa İstanbul'da 11 ayın en düşük seviyesi görüldü
Borsa İstanbul'da 11 ayın en düşük seviyesi görüldü
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 23 Ekim 2026 Cuma günü sert satışların etkisiyle 10.772 puana kadar gerileyerek 19 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içinde 11.000 puanın altına inen endeks, kapanışa doğru kayıplarının bir bölümünü telafi ederek yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan günü tamamladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 19:12
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 19:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan BİST 100 endeksi, açılışın ardından yönünü aşağı çevirdi. Önceki kapanışa göre 103,38 puan değer kaybeden endeks, günü yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı.
Endeks, sabah saatlerinde yüzde 0,12 artışla 11.234 puandan işlem görmeye başladı. Ancak açılıştaki yükselişin ardından satışların hızlanmasıyla saat 10.02 itibarıyla 10.963,54 puana kadar geriledi.
Böylece BİST 100 endeksi, 5 Aralık 2025'ten bu yana ilk kez 11.000 puan seviyesinin altına indi.
Borsa İstanbul'da 11 ayın en düşük seviyesi
Günün ilerleyen saatlerinde satış baskısının artmasıyla BİST 100 endeksindeki kayıplar derinleşti. Endeks, saat 14.41 itibarıyla 10.772 puana kadar gerileyerek 19 Kasım 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı.
BİST 100 endeksi, gün içerisinde dolar bazında da 220,4 dolara kadar düştü. Bu seviye, Haziran 2023'ten bu yana dolar bazında kaydedilen en düşük düzey olarak aktarıldı.
Saat 16.38 itibarıyla kayıplarının bir bölümünü telafi eden endeks, 11.054 puana yükseldi. Kapanışta ise 11.116,99 puana ulaşarak gün içindeki en düşük seviyesinin 344,99 puan üzerinde günü tamamladı.
Bankacılık ve sanayi endekslerinde satışlar hızlandı
Borsa İstanbul'daki düşüşte bankacılık ve sanayi hisselerindeki kayıplar belirleyici oldu. Saat 14.30 civarında BİST Bankacılık Endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 14.584 puana kadar geriledi.
Sanayi endeksindeki düşüş de gün içerisinde yüzde 4'ü aştı. Aynı saatlerde BİST 30 ve BİST 100 endekslerinde yüzde 3'ün üzerinde kayıplar kaydedildi.
Günün ilk yarısında sektör endekslerinde görülen değer kayıpları şu şekilde gerçekleşti:
Sektör endeksi
Değişim
Teknoloji
-%3,86
Sanayi
-%3,17
Mali
-%2,51
Hizmetler
-%2,12
Sektör endekslerindeki düşüşler, satışların farklı faaliyet alanlarına yayıldığını gösterdi.
BİST 100'de 97 hisse değer kaybetti
Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında BİST 100 endeksine dahil 100 hisseden 97'si değer kaybederken yalnızca 3 hisse yükseldi. Böylece satışlar endeksteki hisselerin büyük bölümüne yayıldı.
Saat 13.00 itibarıyla BİST 100 endeksi yüzde 2,62 düşüşle 10.926,54 puana geriledi. Aynı dönemde toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
En fazla işlem gören hisseler arasında ASELSAN (ASELS), Akbank (AKBNK), Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) yer aldı.
VİOP'ta kayıplar yüzde 4'ü aştı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da satışlar etkili oldu. BİST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne önceki normal seans kapanışının yüzde 0,40 altında 14.045,00 puandan başladı.
Önceki işlem gününü yüzde 3,55 düşüşle 14.101,00 puandan tamamlayan kontratta, 23 Ekim işlemlerinde gün içindeki kayıplar yüzde 4'ün üzerine çıktı.
Vadeli piyasalardaki fiyat hareketleri, pay piyasasında yaşanan düşüşle aynı işlem gününde gerçekleşti.
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler izlendi
Borsa İstanbul'daki satışların yaşandığı işlem gününde küresel piyasalarda da negatif seyir görüldü. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler, uluslararası piyasalarda takip edilen gündem maddeleri arasında yer aldı.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi verileri izlendi.
Küresel piyasalarda ise imalat sanayi ve hizmet sektörlerine ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gündemde bulundu. BİST 100 endeksi, bu gelişmelerin takip edildiği haftanın son işlem gününü 11.116,99 puandan tamamladı.
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Borsa İstanbul'da 11 ayın en düşük seviyesi görüldü
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 23 Ekim 2026 Cuma günü sert satışların etkisiyle 10.772 puana kadar gerileyerek 19 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Gün içinde 11.000 puanın altına inen endeks, kapanışa doğru kayıplarının bir bölümünü telafi ederek yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan günü tamamladı.
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan BİST 100 endeksi, açılışın ardından yönünü aşağı çevirdi. Önceki kapanışa göre 103,38 puan değer kaybeden endeks, günü yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı.
Endeks, sabah saatlerinde yüzde 0,12 artışla 11.234 puandan işlem görmeye başladı. Ancak açılıştaki yükselişin ardından satışların hızlanmasıyla saat 10.02 itibarıyla 10.963,54 puana kadar geriledi.
Böylece BİST 100 endeksi, 5 Aralık 2025'ten bu yana ilk kez 11.000 puan seviyesinin altına indi.
Borsa İstanbul'da 11 ayın en düşük seviyesi
Günün ilerleyen saatlerinde satış baskısının artmasıyla BİST 100 endeksindeki kayıplar derinleşti. Endeks, saat 14.41 itibarıyla 10.772 puana kadar gerileyerek 19 Kasım 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı.
BİST 100 endeksi, gün içerisinde dolar bazında da 220,4 dolara kadar düştü. Bu seviye, Haziran 2023'ten bu yana dolar bazında kaydedilen en düşük düzey olarak aktarıldı.
Saat 16.38 itibarıyla kayıplarının bir bölümünü telafi eden endeks, 11.054 puana yükseldi. Kapanışta ise 11.116,99 puana ulaşarak gün içindeki en düşük seviyesinin 344,99 puan üzerinde günü tamamladı.
Bankacılık ve sanayi endekslerinde satışlar hızlandı
Borsa İstanbul'daki düşüşte bankacılık ve sanayi hisselerindeki kayıplar belirleyici oldu. Saat 14.30 civarında BİST Bankacılık Endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 14.584 puana kadar geriledi.
Sanayi endeksindeki düşüş de gün içerisinde yüzde 4'ü aştı. Aynı saatlerde BİST 30 ve BİST 100 endekslerinde yüzde 3'ün üzerinde kayıplar kaydedildi.
Günün ilk yarısında sektör endekslerinde görülen değer kayıpları şu şekilde gerçekleşti:
Sektör endeksi
Değişim
Teknoloji
-%3,86
Sanayi
-%3,17
Mali
-%2,51
Hizmetler
-%2,12
Sektör endekslerindeki düşüşler, satışların farklı faaliyet alanlarına yayıldığını gösterdi.
BİST 100'de 97 hisse değer kaybetti
Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında BİST 100 endeksine dahil 100 hisseden 97'si değer kaybederken yalnızca 3 hisse yükseldi. Böylece satışlar endeksteki hisselerin büyük bölümüne yayıldı.
Saat 13.00 itibarıyla BİST 100 endeksi yüzde 2,62 düşüşle 10.926,54 puana geriledi. Aynı dönemde toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
En fazla işlem gören hisseler arasında ASELSAN (ASELS), Akbank (AKBNK), Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) yer aldı.
VİOP'ta kayıplar yüzde 4'ü aştı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da satışlar etkili oldu. BİST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne önceki normal seans kapanışının yüzde 0,40 altında 14.045,00 puandan başladı.
Önceki işlem gününü yüzde 3,55 düşüşle 14.101,00 puandan tamamlayan kontratta, 23 Ekim işlemlerinde gün içindeki kayıplar yüzde 4'ün üzerine çıktı.
Vadeli piyasalardaki fiyat hareketleri, pay piyasasında yaşanan düşüşle aynı işlem gününde gerçekleşti.
Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler izlendi
Borsa İstanbul'daki satışların yaşandığı işlem gününde küresel piyasalarda da negatif seyir görüldü. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler, uluslararası piyasalarda takip edilen gündem maddeleri arasında yer aldı.
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi verileri izlendi.
Küresel piyasalarda ise imalat sanayi ve hizmet sektörlerine ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gündemde bulundu. BİST 100 endeksi, bu gelişmelerin takip edildiği haftanın son işlem gününü 11.116,99 puandan tamamladı.
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