Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar! Kurultay tarihi açıklandı
Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar! Kurultay tarihi açıklandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK-MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin dış politikası, Türk dünyası, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini belirten Bahçeli, Türkiye'yi Türk dünyasından ayrı değerlendiren yaklaşımları dikkatle izlediklerini söyledi. Bahçeli ayrıca MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027'de yapılacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkasya ve Türkistan'daki gelişmelerin Türkiye'nin güvenlik ve egemenlik haklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.
Bahçeli, "Türkiye'nin Akdeniz havzasındaki komşuları ve yakın çevresi üzerinden çok yönlü bir stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini dikkatle takip ediyoruz" dedi.
Türkiye'nin bölgesel gelişmelerin dışında tutulmasına yönelik girişimlere de değinen Bahçeli, ülkenin uluslararası hukuktan doğan haklarını ve milli menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirtti.
Türkiye'siz Türk dünyası hesabına tepki
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin tarihsel ve kültürel temellerine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin Türk dünyasındaki konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Türkiye'yi Türk dünyasından ayrı değerlendiren, Türkiye'siz bir Türk dünyası hesabını hayata geçirmeye çalışan yaklaşımları da dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin dışarıdan oluşturulacak siyasi projelere indirgenemeyeceğini belirten Bahçeli, iş birliğinin bağımsızlık, egemenlik, karşılıklı saygı ve eşit ortaklık ilkelerine dayanması gerektiğini söyledi.
Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gündemde
Bahçeli, açıklamasında Ankara'da düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne de değindi. Zirvenin Türk devletleri arasındaki ortak gelecek anlayışı açısından önem taşıdığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara'daki zirveye davet etmesini değerlendiren Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi ve stratejik önemini vurguladı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil, kültür ve karşılıklı güven temelinde geliştiğini belirten Bahçeli, devletler arasında ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarının doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.
Doğu Akdeniz ve Libya açıklaması
Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat hakkında da konuştu. Libya Temsilciler Meclisi tarafından mutabakatın onaylandığını belirten Bahçeli, gelişmenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları bakımından önem taşıdığını ifade etti.
Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki menfaatlerini savunmayı sürdüreceğini söyleyen Bahçeli, uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik, hukuki ve siyasi adımların atılacağını kaydetti.
MHP'nin büyük kurultay tarihi belli oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihini de açıkladı. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirten Bahçeli, 22 Ekim'deki İl Başkanları Toplantısı'nın ardından MYK-MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nda siyasi ve jeopolitik gelişmelerin değerlendirildiğini bildirdi.
Bahçeli, kurultay takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bu anlayış ve sorumlulukla, Partimizin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."
Bahçeli, MHP'nin önümüzdeki dönemde milli birlik, ekonomik ve sosyal meseleler, bölgesel güvenlik ve Türk dünyasıyla ilişkiler üzerinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
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Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar! Kurultay tarihi açıklandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK-MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin dış politikası, Türk dünyası, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini belirten Bahçeli, Türkiye'yi Türk dünyasından ayrı değerlendiren yaklaşımları dikkatle izlediklerini söyledi. Bahçeli ayrıca MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027'de yapılacağını açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkasya ve Türkistan'daki gelişmelerin Türkiye'nin güvenlik ve egemenlik haklarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.
Bahçeli, "Türkiye'nin Akdeniz havzasındaki komşuları ve yakın çevresi üzerinden çok yönlü bir stratejik kuşatmaya maruz bırakılmak istendiğini dikkatle takip ediyoruz" dedi.
Türkiye'nin bölgesel gelişmelerin dışında tutulmasına yönelik girişimlere de değinen Bahçeli, ülkenin uluslararası hukuktan doğan haklarını ve milli menfaatlerini korumaya devam edeceğini belirtti.
Türkiye'siz Türk dünyası hesabına tepki
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin tarihsel ve kültürel temellerine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin Türk dünyasındaki konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Türkiye'yi Türk dünyasından ayrı değerlendiren, Türkiye'siz bir Türk dünyası hesabını hayata geçirmeye çalışan yaklaşımları da dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk devletleri arasındaki ilişkilerin dışarıdan oluşturulacak siyasi projelere indirgenemeyeceğini belirten Bahçeli, iş birliğinin bağımsızlık, egemenlik, karşılıklı saygı ve eşit ortaklık ilkelerine dayanması gerektiğini söyledi.
Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gündemde
Bahçeli, açıklamasında Ankara'da düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne de değindi. Zirvenin Türk devletleri arasındaki ortak gelecek anlayışı açısından önem taşıdığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara'daki zirveye davet etmesini değerlendiren Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihi ve stratejik önemini vurguladı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil, kültür ve karşılıklı güven temelinde geliştiğini belirten Bahçeli, devletler arasında ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarının doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.
Doğu Akdeniz ve Libya açıklaması
Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat hakkında da konuştu. Libya Temsilciler Meclisi tarafından mutabakatın onaylandığını belirten Bahçeli, gelişmenin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları bakımından önem taşıdığını ifade etti.
Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki menfaatlerini savunmayı sürdüreceğini söyleyen Bahçeli, uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik, hukuki ve siyasi adımların atılacağını kaydetti.
MHP'nin büyük kurultay tarihi belli oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihini de açıkladı. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirten Bahçeli, 22 Ekim'deki İl Başkanları Toplantısı'nın ardından MYK-MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nda siyasi ve jeopolitik gelişmelerin değerlendirildiğini bildirdi.
Bahçeli, kurultay takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bu anlayış ve sorumlulukla, Partimizin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."
Bahçeli, MHP'nin önümüzdeki dönemde milli birlik, ekonomik ve sosyal meseleler, bölgesel güvenlik ve Türk dünyasıyla ilişkiler üzerinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
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