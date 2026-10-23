İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de hangi yollar kapalı?

İstanbul'da 24 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Fatih ilçesindeki bazı yolların araç trafiğine kapatılması planlanıyor. Trafik düzenlemelerinin merkezinde Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresindeki bağlantı yolları bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre belirlenen güzergâhlarda saat 05.45 itibarıyla başlayacak kısıtlamalar program bitimine kadar sürecek. Sürücülerin ulaşım planlarını etkileyebilecek düzenlemelerde alternatif güzergâhlar da belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 22:38
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 22:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da uygulanması planlanan trafik tedbirleri kapsamında Vatan Caddesi'nin her iki yönde araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Bulvar üzerindeki yan yollar ile çevredeki cadde ve sokaklardan Vatan Caddesi'ne girişler de düzenlemeden etkilenecek.
Paylaşılan trafik planında yer alan kapanış noktaları şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
Vatan Caddesi üzerindeki yan yollar
D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
Edirnekapı bağlantısından Vatan Caddesi'ne katılım
Yıl Caddesi bağlantısı
Oğuzhan Caddesi bağlantısı
Sofular Caddesi bağlantısı
Halıcılar Caddesi bağlantısı
Akdeniz Caddesi bağlantısı
Akşemsettin Caddesi bağlantısı
Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne giriş
Keçeci Meydan Sokak bağlantısı
Hal Yolu güney istikametinden Vatan Caddesi'ne giriş
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne geçişlerin de trafik düzenlemelerinden etkilenebileceği belirtiliyor.
Vatan Caddesi trafiğe saat kaçta kapatılacak?
Paylaşılan trafik düzenlemesine göre belirlenen yolların saat 05.45 itibarıyla araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Kısıtlamaların etkinlik programının tamamlanmasına kadar devam edeceği bildiriliyor.
Ancak saat 05.45 bilgisinin 24 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinin her ikisi için de geçerli olup olmadığı açıklamada kesin olarak ayrıştırılmıyor. Bu nedenle sürücülerin iki tarih için yayımlanacak güncel trafik duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.
Yolların yeniden trafiğe açılacağı kesin saat ise paylaşılan bilgilerde yer almıyor.
Vatan Caddesi yerine hangi yollar kullanılacak?
Vatan Caddesi ve bağlantılarındaki kısıtlamalar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi planlanıyor.
Ulaşım için belirtilen alternatif yollar şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu
Alternatif güzergâhların kullanımı, sürücülerin hareket noktalarına ve ulaşmak istedikleri bölgelere göre değişiklik gösterecek. Özellikle Vatan Caddesi'ne doğrudan bağlantısı bulunan yollarda geçiş kısıtlamaları uygulanabilecek.
D-100 bağlantılarında trafik düzenlemesi
Trafik tedbirleri kapsamında D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişlerin kapatılması planlanıyor. Düzenleme, D-100 üzerinden Fatih ve Aksaray yönüne ulaşmak isteyen sürücülerin güzergâhlarını etkileyebilecek.
Kapanışların D-100 kara yolunun tamamını değil, Vatan Caddesi'ne bağlantı sağlayan belirli giriş noktalarını kapsadığı belirtiliyor.
Edirnekapı, Hal Yolu ve çevredeki bağlantılardan Vatan Caddesi'ne geçişlerde de trafik kısıtlamaları uygulanması öngörülüyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik düzenlemeleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresinde trafik tedbirleri uygulanması planlanıyor.
Adnan Menderes Bulvarı'nın tören ve etkinlikler nedeniyle araç trafiğine kapatılması, çevredeki bağlantı yollarında da ulaşım düzenlemelerini beraberinde getirecek.
24 Ekim'de uygulanacak tedbirlerle 29 Ekim'deki kapanışların kapsamı ve saatlerinin aynı olup olmadığı, ilgili tarihlere ilişkin resmî duyurularla netleşecek.
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İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de hangi yollar kapalı?
İstanbul'da 24 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Fatih ilçesindeki bazı yolların araç trafiğine kapatılması planlanıyor. Trafik düzenlemelerinin merkezinde Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve çevresindeki bağlantı yolları bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre belirlenen güzergâhlarda saat 05.45 itibarıyla başlayacak kısıtlamalar program bitimine kadar sürecek. Sürücülerin ulaşım planlarını etkileyebilecek düzenlemelerde alternatif güzergâhlar da belirlendi.
İstanbul'da uygulanması planlanan trafik tedbirleri kapsamında Vatan Caddesi'nin her iki yönde araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Bulvar üzerindeki yan yollar ile çevredeki cadde ve sokaklardan Vatan Caddesi'ne girişler de düzenlemeden etkilenecek.
Paylaşılan trafik planında yer alan kapanış noktaları şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönleri
Vatan Caddesi üzerindeki yan yollar
D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişler
Edirnekapı bağlantısından Vatan Caddesi'ne katılım
Yıl Caddesi bağlantısı
Oğuzhan Caddesi bağlantısı
Sofular Caddesi bağlantısı
Halıcılar Caddesi bağlantısı
Akdeniz Caddesi bağlantısı
Akşemsettin Caddesi bağlantısı
Ordu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş
Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi'ne giriş
Keçeci Meydan Sokak bağlantısı
Hal Yolu güney istikametinden Vatan Caddesi'ne giriş
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne geçişlerin de trafik düzenlemelerinden etkilenebileceği belirtiliyor.
Vatan Caddesi trafiğe saat kaçta kapatılacak?
Paylaşılan trafik düzenlemesine göre belirlenen yolların saat 05.45 itibarıyla araç trafiğine kapatılması öngörülüyor. Kısıtlamaların etkinlik programının tamamlanmasına kadar devam edeceği bildiriliyor.
Ancak saat 05.45 bilgisinin 24 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinin her ikisi için de geçerli olup olmadığı açıklamada kesin olarak ayrıştırılmıyor. Bu nedenle sürücülerin iki tarih için yayımlanacak güncel trafik duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.
Yolların yeniden trafiğe açılacağı kesin saat ise paylaşılan bilgilerde yer almıyor.
Vatan Caddesi yerine hangi yollar kullanılacak?
Vatan Caddesi ve bağlantılarındaki kısıtlamalar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhlara yönlendirilmesi planlanıyor.
Ulaşım için belirtilen alternatif yollar şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 kara yolu
O-3 Hal Yolu
Alternatif güzergâhların kullanımı, sürücülerin hareket noktalarına ve ulaşmak istedikleri bölgelere göre değişiklik gösterecek. Özellikle Vatan Caddesi'ne doğrudan bağlantısı bulunan yollarda geçiş kısıtlamaları uygulanabilecek.
D-100 bağlantılarında trafik düzenlemesi
Trafik tedbirleri kapsamında D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden Vatan Caddesi'ne girişlerin kapatılması planlanıyor. Düzenleme, D-100 üzerinden Fatih ve Aksaray yönüne ulaşmak isteyen sürücülerin güzergâhlarını etkileyebilecek.
Kapanışların D-100 kara yolunun tamamını değil, Vatan Caddesi'ne bağlantı sağlayan belirli giriş noktalarını kapsadığı belirtiliyor.
Edirnekapı, Hal Yolu ve çevredeki bağlantılardan Vatan Caddesi'ne geçişlerde de trafik kısıtlamaları uygulanması öngörülüyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı trafik düzenlemeleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresinde trafik tedbirleri uygulanması planlanıyor.
Adnan Menderes Bulvarı'nın tören ve etkinlikler nedeniyle araç trafiğine kapatılması, çevredeki bağlantı yollarında da ulaşım düzenlemelerini beraberinde getirecek.
24 Ekim'de uygulanacak tedbirlerle 29 Ekim'deki kapanışların kapsamı ve saatlerinin aynı olup olmadığı, ilgili tarihlere ilişkin resmî duyurularla netleşecek.
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