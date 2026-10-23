Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizmasının yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı E3 formatındaki temaslara İtalya da katıldı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 20:54
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 21:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantılar dolayısıyla Türkiye'de bulunan dışişleri bakanlarını kabul etti. Görüşme, R4 ve R4+E3 formatlarında gerçekleştirilen çok taraflı diplomatik temasların ardından yapıldı.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı toplantılar, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri temsilcilerini bir araya getirdi. Kabulün içeriğine ve görüşmede alınan kararlara ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.
R4 ve E3 ülkeleri İstanbul'da buluştu
R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel iş birliğini güçlendirmek ve diplomatik diyaloğu geliştirmek amacıyla oluşturuldu.
Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizmasının yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik diplomasi kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizmasının yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı E3 formatındaki temaslara İtalya da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantılar dolayısıyla Türkiye'de bulunan dışişleri bakanlarını kabul etti. Görüşme, R4 ve R4+E3 formatlarında gerçekleştirilen çok taraflı diplomatik temasların ardından yapıldı.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı toplantılar, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri temsilcilerini bir araya getirdi. Kabulün içeriğine ve görüşmede alınan kararlara ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.
R4 ve E3 ülkeleri İstanbul'da buluştu
R4 mekanizması, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla bölgesel iş birliğini güçlendirmek ve diplomatik diyaloğu geliştirmek amacıyla oluşturuldu.
Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu R4 mekanizmasının yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yer aldı.
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