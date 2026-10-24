Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşmazlarsa başlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda 'küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha' düzenleyebileceklerini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 09:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri çerçevesinde Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin düzenlediği etkinlikte konuştu.
İran'a karşı mücadelede çok iyi bir noktada olduklarını söyleyen Trump, "İran'ın bittiğini" savundu.
Trump, İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiklerini söyleyerek, "Ardından Destansı Öfke Operasyonu ile geri kalanını da hallettik. Gerçekten de tam anlamıyla destansı bir öfkeydi." ifadelerini kullandı.
"Belki küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha yaparız ya da kendileri anlaşmaya yanaşırlar." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemelerinin son derece önemli, değerli bir kazanım olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Küba'ya en yakın ABD toprağı Florida'da yaptığı konuşmasında, ada ülkesine de mesaj gönderdi.
Küba ile anlaşmayı nihayete erdirmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirten Trump, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz." diye konuştu.
Trump, Küba'yı "teslim almak" için, İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını söyledi.
ABD Başkanı, "Aslında planımız şu, İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.00 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulamak için gereken teknik hazırlıkların çoğunu tamamladıklarını, bölgede diplomatik bir anlaşma olmadan kalıcı ve istikrarlı bir çözüme ulaşılmayacağını belirtti.
03.30 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "iki süper tankerin" deniz mayınına çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini duyurdu.
02.45 ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni bir operasyon ihtimaline dikkat çekerek, "İran'a küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha gerçekleştirebiliriz" dedi.
01.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal'ın "Hafta sonu İran'a yeni bir saldırı olabilir mi" sorusuna, "Kesinlikle" cevabını verdi.
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Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşmazlarsa başlayacağız
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda 'küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha' düzenleyebileceklerini açıkladı.
Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri çerçevesinde Florida eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin düzenlediği etkinlikte konuştu.
İran'a karşı mücadelede çok iyi bir noktada olduklarını söyleyen Trump, "İran'ın bittiğini" savundu.
Trump, İran'ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiklerini söyleyerek, "Ardından Destansı Öfke Operasyonu ile geri kalanını da hallettik. Gerçekten de tam anlamıyla destansı bir öfkeydi." ifadelerini kullandı.
"Belki küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha yaparız ya da kendileri anlaşmaya yanaşırlar." diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemelerinin son derece önemli, değerli bir kazanım olduğunu vurguladı.
- "İRAN'DAN DÖNERKEN KÜBA MESELESİNİ HALLEDECEĞİZ"
ABD Başkanı Trump, Küba'ya en yakın ABD toprağı Florida'da yaptığı konuşmasında, ada ülkesine de mesaj gönderdi.
Küba ile anlaşmayı nihayete erdirmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirten Trump, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz." diye konuştu.
Trump, Küba'yı "teslim almak" için, İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını söyledi.
ABD Başkanı, "Aslında planımız şu, İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız." ifadelerini kullandı.
05.00 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulamak için gereken teknik hazırlıkların çoğunu tamamladıklarını, bölgede diplomatik bir anlaşma olmadan kalıcı ve istikrarlı bir çözüme ulaşılmayacağını belirtti.
03.30 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "iki süper tankerin" deniz mayınına çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini duyurdu.
02.45 ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni bir operasyon ihtimaline dikkat çekerek, "İran'a küçük bir Destansı Öfke Operasyonu daha gerçekleştirebiliriz" dedi.
01.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnanlı yayıncı Mario Nawfal'ın "Hafta sonu İran'a yeni bir saldırı olabilir mi" sorusuna, "Kesinlikle" cevabını verdi.
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