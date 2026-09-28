Türkiye İtalya maçı başlıyor...Montella’nın 11’i belli oldu
Türkiye İtalya maçı başlıyor...Montella’nın 11’i belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı konuk ediyor. İlk karşılaşmada Fransa’ya 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadelede gruptaki ilk galibiyetini arayacak. Saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayımlanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 21:42
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 21:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında kalede Altay Bayındır’a görev verdi.
Savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Eren Elmalı forma giyecek. Orta saha ve hücum hattında ise Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.
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Türkiye İtalya maçı başlıyor...Montella’nın 11’i belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci maçında İtalya’yı konuk ediyor. İlk karşılaşmada Fransa’ya 1-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadelede gruptaki ilk galibiyetini arayacak. Saat 21.45’te başlayacak ve ATV’den canlı yayımlanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında kalede Altay Bayındır’a görev verdi.
Savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Eren Elmalı forma giyecek. Orta saha ve hücum hattında ise Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz yer alacak.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.
İtalya: Donnarumma, Kayode, Bastoni, Scalvini, Ruggeri, Tonali, Frattesi, Fagioli, Sebastiano Esposito, Raspadori, Pio Esposito.
Türkiye İtalya maçı saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye-İtalya karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45’te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Darren England olacak.
İki takım da ilk maçını kaybetti
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk karşılaşmasında Fransa’ya 1-0 mağlup oldu. İtalya ise sahasında Belçika karşısında 2-0 yenildi.
A Milli Takım gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim’de deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, 5 Ekim’de ise deplasmanda yeniden İtalya’nın karşısına çıkacak.
Türkiye İtalya karşısında ilk galibiyetini arıyor
A Milli Takım, İtalya ile tarihindeki 17. karşılaşmasına çıkacak. İki ülke milli takımları daha önce 16 kez karşı karşıya geldi.
Türkiye bu karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Ay-Yıldızlılar rakip filelere 10 gol gönderirken kalesinde 29 gol gördü.
Türkiye ile İtalya son olarak 4 Haziran 2024’te oynanan özel maçta karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.
A Milli Takım 656’ncı maçına çıkıyor
Türkiye, İtalya karşılaşmasıyla tarihindeki 656’ncı maçını oynayacak. A Milli Takım geride kalan 655 karşılaşmada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 yenilgi aldı.
Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 906 gol atarken kalesinde 933 gol gördü. Türkiye bugüne kadar 93 farklı ülkenin milli takımıyla karşı karşıya geldi.
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