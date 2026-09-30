Cristiano Ronaldo’dan Portekiz kampında ayrılık kararı
Cristiano Ronaldo’dan Portekiz kampında ayrılık kararı
Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Norveç’i 2-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında süre alamamasının ardından milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Teknik direktör Jorge Jesus’un maç sonrası açıklamalarının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile görüştüğünü belirten Ronaldo, ayrılık gerekçelerini zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Yıldız futbolcunun açıklaması, milli takımdaki geleceğine ilişkin gelişmeleri gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 22:44
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 22:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde Norveç’i 2-1 mağlup ederken Ronaldo karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Jorge Jesus hücum hattında Joao Felix ve Gonçalo Ramos’u ilk 11’de tercih etti.
İkinci yarıda ısınmaya gönderilen Ronaldo oyuna dahil edilmedi ve karşılaşmayı kulübede tamamladı. Aktarılan bilgilere göre 41 yaşındaki futbolcu, 2008’den bu yana ilk kez rekabetçi bir milli maçta süre alamadı.
Jorge Jesus kararının teknik olduğunu söyledi
Karşılaşmanın ardından Ronaldo’yu neden oyuna almadığı sorulan Jorge Jesus, kararının teknik gerekçelere dayandığını belirtti. Jesus, Ronaldo ile maç öncesinde konuştuğunu ve kendisine yedek başlayacağını bildirdiğini söyledi.
Jesus, “Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri” ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik direktör, Gonçalo Ramos’un performansı ve maçın gidişatı nedeniyle Ronaldo’yu oyuna dahil etmediğini ifade etti.
Federasyon başkanı Ronaldo ile görüştü
Portekiz basınına yansıyan haberlerde, Ronaldo ile Jorge Jesus’un konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença’nın da süreçte Ronaldo ile görüştüğü aktarıldı.
Marca’ya dayandırılan haberlerde Ronaldo’nun daha sonra milli takım kampından ayrıldığı ve özel uçağıyla Madrid’e gideceği öne sürüldü.
Ronaldo ayrılık kararını açıkladı
Cristiano Ronaldo, kampından ayrılma kararını yaptığı açıklamayla duyurdu. Yıldız futbolcu, kararın Jorge Jesus’un basın toplantısı ve federasyon başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldiğini belirtti.
Ronaldo, “Teknik direktörün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında, Milli Takım kampından ayrılma kararı aldım” dedi.
Gerekçeleri daha sonra açıklayacak
Ronaldo, milli takımdan ayrılmasına neden olan gelişmelere ilişkin ayrıntıları daha sonra paylaşacağını ifade etti.
“Zamanı geldiğinde, her zaman büyük bir bağlılıkla hizmet ettiğim Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili gerçeği tüm Portekizlilere anlatacağım” diyen Ronaldo, açıklamasını Portekiz’e ve takım arkadaşlarına başarı dileyerek tamamladı.
Ronaldo’nun açıklamasında milli takım kariyerini tamamen sonlandırdığına ilişkin bir ifade yer almazken, kararının mevcut milli takım kampından ayrılmaya yönelik olduğu belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cristiano Ronaldo’dan Portekiz kampında ayrılık kararı
Cristiano Ronaldo, Portekiz’in Norveç’i 2-1 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında süre alamamasının ardından milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Teknik direktör Jorge Jesus’un maç sonrası açıklamalarının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile görüştüğünü belirten Ronaldo, ayrılık gerekçelerini zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Yıldız futbolcunun açıklaması, milli takımdaki geleceğine ilişkin gelişmeleri gündeme taşıdı.
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde Norveç’i 2-1 mağlup ederken Ronaldo karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Jorge Jesus hücum hattında Joao Felix ve Gonçalo Ramos’u ilk 11’de tercih etti.
İkinci yarıda ısınmaya gönderilen Ronaldo oyuna dahil edilmedi ve karşılaşmayı kulübede tamamladı. Aktarılan bilgilere göre 41 yaşındaki futbolcu, 2008’den bu yana ilk kez rekabetçi bir milli maçta süre alamadı.
Jorge Jesus kararının teknik olduğunu söyledi
Karşılaşmanın ardından Ronaldo’yu neden oyuna almadığı sorulan Jorge Jesus, kararının teknik gerekçelere dayandığını belirtti. Jesus, Ronaldo ile maç öncesinde konuştuğunu ve kendisine yedek başlayacağını bildirdiğini söyledi.
Jesus, “Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri” ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik direktör, Gonçalo Ramos’un performansı ve maçın gidişatı nedeniyle Ronaldo’yu oyuna dahil etmediğini ifade etti.
Federasyon başkanı Ronaldo ile görüştü
Portekiz basınına yansıyan haberlerde, Ronaldo ile Jorge Jesus’un konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença’nın da süreçte Ronaldo ile görüştüğü aktarıldı.
Marca’ya dayandırılan haberlerde Ronaldo’nun daha sonra milli takım kampından ayrıldığı ve özel uçağıyla Madrid’e gideceği öne sürüldü.
Ronaldo ayrılık kararını açıkladı
Cristiano Ronaldo, kampından ayrılma kararını yaptığı açıklamayla duyurdu. Yıldız futbolcu, kararın Jorge Jesus’un basın toplantısı ve federasyon başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldiğini belirtti.
Ronaldo, “Teknik direktörün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında, Milli Takım kampından ayrılma kararı aldım” dedi.
Gerekçeleri daha sonra açıklayacak
Ronaldo, milli takımdan ayrılmasına neden olan gelişmelere ilişkin ayrıntıları daha sonra paylaşacağını ifade etti.
“Zamanı geldiğinde, her zaman büyük bir bağlılıkla hizmet ettiğim Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili gerçeği tüm Portekizlilere anlatacağım” diyen Ronaldo, açıklamasını Portekiz’e ve takım arkadaşlarına başarı dileyerek tamamladı.
Ronaldo’nun açıklamasında milli takım kariyerini tamamen sonlandırdığına ilişkin bir ifade yer almazken, kararının mevcut milli takım kampından ayrılmaya yönelik olduğu belirtildi.
Çok Okunanlar